Ситуация с коронавирусом в Мурманске: как в Мурманской области поддержат транспорт, строительство и ресурсоснабжающие организации

5 Май 2020 2020-05-05T08:04:21+03:00

В правительстве Мурманской области рассказали о дополнительных мерах поддержки бизнеса во время пандемии коронавируса

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Из-за пандемии коронавируса, когда жизнь поставлена на паузу, остро встали два вопроса: как выжить людям и как держаться на плаву бизнесу. Причем они тесно связаны, ведь если компании обанкротятся или будут работать в убыток, то и их сотрудники останутся без средств к существованию.

В правительстве Мурманской области уже представляли меры поддержки бизнеса, в частности, уже разработан третий пакет. Помощь получат УК и ТСЖ, которые старательно дезинфицируют вверенные им дома, туристические компании, для малого и среднего бизнеса предусмотрены льготные займы.

Теперь же заместитель губернатора Мурманской области Ольга Кузнецова рассказала о дополнительных мерах поддержки бизнеса.

- Помимо пользующихся спросом микрозаймов на льготных условиях, губернаторского стартапа и выплат МРОТ на зарплаты индивидуальным предпринимателям, в регионе заработает отраслевая поддержка, - отметила вице-губернатор.

Так, транспортным компаниям возместят затраты по обеззараживанию и дезинфекции из-за ограничения спроса и падения пассажиропотока. А также обнулят транспортный налог на 2020 год для тех, кто занимается пассажироперевозками.

- В строительстве меры будут направлены на стимулирование ремонта многоквартирных домов, а также на наращивание объемов по переселению из ветхого жилья. Разработан ряд мер, и сейчас ведется расчет стоимости, - уточнили в оперативном штабе при правительстве региона. А для ресурсоснабжающих организаций, у которых упал показатель по сбору платежей, предусмотрено субсидирование в виде аванса.

ИСТОЧНИК KP.RU