2020-05-07T17:57:07+03:00
Коронавирус Covid-19

Судебные иски против нарушителей карантина в Мурманской области: в Полярном принудительно госпитализировали трех жителей

Они контактировали с заболевшими коронавирусом, но от обследования в стационаре отказались
Елена МОЛОДЦОВА
Поделиться:
Суду пришлось принимать решение о госпитализации.Суду пришлось принимать решение о госпитализации.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Надо отдать должное, что большинство северян серьезно относятся к ситуации с коронавирусом. Однако есть и те, кто позволяют себе беспечность, подвергая опасности не только себя, но и других.

- Трое жителей города Полярного контактировали с больным коронавирусом. Однако, несмотря на постановление заместителя главного государственного санитарного врача о госпитализации для обследования, в больницу ложиться отказались, - отметили в Полярном районном суде.

Служители Фемиды учли, что обследование северяне могут пройти только в условиях стационара, и вынесли решение о принудительной госпитализации в Центральную медико-санитарную часть №120 ФМБА России.

К слову, это уже не первое решение, вынесенное судами Мурманской области в отношении недобросовестных северян, которые, несмотря на смертельную опасность, не верят в COVID-19 и продолжают вести привычный образ жизни.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ситуация с коронавирусом в Мурманске: В ЗАТО Александровск оштрафовали 14 нарушителей самоизоляции и 8 рыбаков. Кто-то отделался предупреждением, а кому-то придется раскошелиться на 1000 рублей (Подробности)

Ситуация с коронавирусом в Мурманске: за сутки в Мурманской области никто не заболел коронавирусом за исключением Белокаменки. В Белокаменке 5 мая выявили 136 новых случаев коронавируса (Подробности)

Карантин в Кировске и Апатитах из-за коронавируса: почему нельзя разрешить выезд в отпуск жителям Кировска и Апатитов. Глава Роспотребнадзора Мурманской области объяснила, почему нельзя ослабить карантин (Подробности)

Ситуация с коронавирусом в Мурманске: Мурманская область вошла в топ-5 регионов по приросту заболевших коронавирусом. За сутки в Мурманской области выявили 280 заболевших коронавирусом (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Мурманской области»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Лжериэлтор из Санкт-Петербурга вместе с приспешниками отобрал квартиры у девяти жителей Мурманска
Судебные иски против нарушителей карантина в Мурманской области: в Полярном принудительно госпитализировали трех жителей
В больнице Мурманска умер 16-летний подросток
Ситуация с коронавирусом в Мурманске: В ЗАТО Александровск оштрафовали 14 нарушителей самоизоляции и 8 рыбаков
В Апатитах подследственный напал на сотрудника СИЗО, а потом обвинил еще четверых в избиении
Жителю Мурманска придется откладывать зарплату 8 лет, чтобы накопить на "однушку" в Москве
Ситуация с коронавирусом в Мурманске: в Белокаменке построили общежитие на 150 мест для обсервации
Мошенники, притворившиеся девушкой, выманили у жителя Кировска интимные фото и 15 тысяч рублей
Песня на балконе в День Победы 9 мая 2020 в Мурманске: время проведения, программа, участники
Флешмоб «Комсомольской правды»-Мурманск» #коронноефото
В Мурманской области введут налог для самозанятых
В Мурманске из горящей шестиэтажки спасли восемь человек
Ситуация с коронавирусом в Мурманске: 204 вахтовика из Белокаменки улетели чартером в Самару
Убрать до 1 июня: Андрей Чибис предложил дать деньги УК на дезинфекцию при условии, что придомовые территории будут в порядке
Ситуация с коронавирусом в Мурманске: когда в Мурманской области будут снимать ограничения из-за коронавируса
Коронавирус в Мурманске. Последние новости на 7 мая 2020 года: 2272 зараженных, 342 выздоровевших, 4 умерших
Ситуация с коронавирусом в Мурманске: еще 10 отраслей признаны пострадавшими от коронавируса
Житель Мончегорска поджег Lada Largus по просьбе своей знакомой, которая хотела отомстить бывшему
Ушастая сова, которая живет у спасительницы птиц из Мурманска, мяукает, как кот
День Победы-2020 в Мурманске в период коронавируса: какие выплаты и кому положены к 9 Мая
Вышел особенный выпуск "Комсомольской правды"-Мурманск": внутри газеты - репринт от 9 мая 1945 года
День Победы-2020 в Мурманске в период коронавируса: где будут раздавать георгиевские ленточки
В Мурманской области почтили память героев Великой Отечественной войны в Долине Славы
Ситуация с коронавирусом в Мурманске: как поддержат медработников, которые борются с коронавирусом
Ситуация с коронавирусом в Мурманске: индекс самоизоляции в Мурманске упал максимально
В Мурманске выросла цена за квадратный метр жилья
Ситуация с коронавирусом в Мурманске: за сутки в Мурманской области никто не заболел коронавирусом, за исключением Белокаменки