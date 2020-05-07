Судебные иски против нарушителей карантина в Мурманской области: в Полярном принудительно госпитализировали трех жителей

7 Май 2020 2020-05-07T17:57:07+03:00

Они контактировали с заболевшими коронавирусом, но от обследования в стационаре отказались

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Надо отдать должное, что большинство северян серьезно относятся к ситуации с коронавирусом. Однако есть и те, кто позволяют себе беспечность, подвергая опасности не только себя, но и других.

- Трое жителей города Полярного контактировали с больным коронавирусом. Однако, несмотря на постановление заместителя главного государственного санитарного врача о госпитализации для обследования, в больницу ложиться отказались, - отметили в Полярном районном суде.

Служители Фемиды учли, что обследование северяне могут пройти только в условиях стационара, и вынесли решение о принудительной госпитализации в Центральную медико-санитарную часть №120 ФМБА России.

К слову, это уже не первое решение, вынесенное судами Мурманской области в отношении недобросовестных северян, которые, несмотря на смертельную опасность, не верят в COVID-19 и продолжают вести привычный образ жизни.

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