Ситуация с коронавирусом в Мурманске: Из Китая ждут 3 миллиона медицинских масок

6 Апр 2020 2020-04-06T11:49:28+03:00

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Кажется, о дефиците медицинских масок, который так беспокоил северян с момента начала эпидемии коронавируса, можно забыть. Напомним: на днях в Мурманскую область поступила первая партия средств индивидуальной защиты – 300 тысяч штук, которые уже можно купить в муниципальной аптечной сети города. Власти уже обратились к северянам с просьбой не скупать маски оптом, поскольку это не последняя партия.

- Также мы организовали поставку 725 защитных костюмов для врачей скорой медицинской помощи и 3800 штук одноразовых перчаток, которые ожидаем сегодня-завтра. Кроме того, налажено взаимодействие с торговыми сетями и аптеками федерального уровня. Одна из аптечных сетей уже подписала договор на поставку трех миллионов медицинских масок из Китая. Эту крупную партию ждем через 16-20 дней, - отметил вице-губернатор Мурманской области Дмитрий Филиппов.

Работа в этом направлении продолжается, а, значит, что скоро маски перестанут быть редкостью в Заполярье. Антисептические средства на складах региона тоже есть.

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