Ситуация с коронавирусом в Мурманске: в Мурманскую область привезли 300 тысяч медицинских масок

4 Апр 2020 2020-04-04T19:09:28+03:00

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Пока по миру разгуливает коронавирус, в аптеках днем с огнем медицинских масок не сыщешь. К счастью, сейчас в Мурманскую область завезли новую партию этих средств защиты. - По линии Минпромторга России в Заполярье доставили 300 тысяч защитных масок. Это первая партия в рамках централизованных поставок в регионы. Полученное количество частично покроет потребность в этих средствах защиты в кольском крае. В дополнение к этому сейчас прорабатывается вопрос изготовления защитных масок на территории Мурманской области, - сообщили в оперативном штабе при региональном правительстве. Власти убедительно просят северян не создавать ажиотаж и не скупать медицинские маски в большом количестве. Это будет не последняя поставка.

Напомним: В Мурманске принудительно госпитализировали четвертого нарушителя карантина. Женщина, вернувшаяся из Финляндии, проигнорировала режим самоизоляции.

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