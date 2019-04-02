2019-04-02T18:03:12+03:00
Телевизор

Слабо приготовить? Авторы передачи "Поедем, поедим" опубликовали рецепт из Мурманской области

Для "Кипящего горшочка охотника" нужны лесные грибы, оленина, брусника
Мария ПАШЕНКОВА
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Полтора часа и кипящий горшочек охотника готов! Фото: vk.com/poedempoedim_ntvПолтора часа и кипящий горшочек охотника готов! Фото: vk.com/poedempoedim_ntv
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В минувшую субботу, 30 марта, НТВ показал выпуск "Поедем, поедим" про Мурманскую область. Снимали его у нас в начале марта.

Ведущий Джон Уоррен посмотрел на пляж "яйца динозавров", узнал, что такое чайные ванны, побывал в купольном отеле. И, конечно, попробовал местную еду. Один из рецептов был опубликован в группе передачи во "ВКонтакте".

Называется он "Кипящий горшочек охотника". Для его приготовления нужны оленина, перловка, лесные грибы, лук, морковь, брусника, можжевеловая ягода и специи. Полтора часа и можно пробовать!

Напомним, в апреле в Мурманской области собираются снимать "Играй, гармонь!". На днях в порту Мурманска работала съемочная группа Валдиса Пельша, которая готовит документальный фильм про арктические перевозки. А наших земляков можно увидеть в передачах "Ты супер!" и "Брейн-ринг" на НТВ, "Песни" на ТНТ и КВН на Первом канале.

ИСТОЧНИК KP.RU

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