Валдис Пельш приехал в Мурманск снимать фильм "Арктика будущего"

СЕГОДНЯ 14:37 2019-03-28T16:22:17+03:00

Над проектом он работает вместе с капитаном команды клуба "Что? Где? Когда?" Еленой Потаниной

Изменить размер текста: A A

Валдиса Пельша многие представляют только как ведущего "Угадай мелодию". Но на самом деле он создает документальные фильмы голливудского уровня. В 2017 году он представил свою работу "Полярное братство" о неизвестном эпизоде Великой Отечественной войны. Его уже показали по Первому каналу.

В этом году Пельш снова приехал в Мурманск работать над новым проектом. Документальный фильм называется "Арктика будущего". Камеры вновь включили в торговом порту.

- Известные телеведущий Валдис Пельш и продюсер Елена Потанина посетили производственную площадку Мурманского морского торгового порта с целью создания нового документального фильма, - сообщили в пресс-службе порта.

К слову, Елена Потанина известна как игрок в "Что? Где? Когда?".

"Арктика будущего" расскажет о развитии ледокольного флота, увеличения грузоперевозок Северным морским путем, о современных технологиях работы портов, развитии инфраструктуры Арктики. Ожидается, что увидеть документалку можно будет уже в декабре опять на Первом канале.

ИСТОЧНИК KP.RU