2019-03-28T10:47:18+03:00
Телевизор

Стало известно, когда покажут выпуск "Поедем, поедим!" про Мурманскую область

Увидеть, как ведущий Джон Уоррен узнает арктическую кухню, можно будет 30 марта
Мария ПАШЕНКОВА
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Джон Уоррен начал изучать русский в 12 лет. Фото: pskov.kp.ruДжон Уоррен начал изучать русский в 12 лет. Фото: pskov.kp.ru
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В начале марта в Мурманской области заметили съемочную группу телеканала НТВ. Оказалось, что на Кольском полуострове работают над выпуском передачи "Поедим, поедим!". Ведущий Джон Уоррен побывал в Мурманске и Териберке, о чем рассказал в своем Инстаграме. Не только заполярные блюда впечатлили гостя, но и погода: по пути съемочная группа едва не застряла из-за сильной метели.

Теперь же мурманчане смогут своими глазами увидеть, каково пришлось москвичам в нашей области. Как рассказала "КП" продюсер программы "Поедим поедим" Анна Исаева, выпуск про наш регион выйдет 30 марта в 13.00.

Напомним, в эти дни в Кировске проходят съемки сериала "Полярный-17" с Иваном Охлобыстиным и Михаилом Пореченковым в главных ролях. Также в конце прошлой недели в Заполярье приезжал ведущий "Непутевых заметок" Дмитрий Крылов, который готовит новый арктический выпуск. Если в первый раз он работал в Мурманске, то теперь заглянул в Полярные Зори, а в Кировске в апреле ждут съемочную группу "Играй, гармонь!".

ИСТОЧНИК KP.RU

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