В Мурманской области сняли выпуск передачи "Поедем, поедим" для НТВ

СЕГОДНЯ 13:59 2019-03-06T14:08:59+03:00

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Съемочные группы федеральных каналов нет-нет, да заглядывают в Мурманскую область. Бывает, что коллег приводят к нам ЧП, но и хороших поводов много. Вспоминать, что у нас снимали, можно долго. Лишь навскидку: "Орел и решка", "Битва салонов", "Охота на рыбалку", "Ревизорро", "Обмен женами".

В апреле в Кировск собирается передача "Играй, гармонь". А на днях уже отстрелялись журналисты с НТВ - в Заполярье побывал ведущий Джон Уоррен, который ведет программу "Поедем, поедим".

- Мы добрались до очередной краешки земли... в этот раз в Мурманской области! Как тут красиво! Как тут холодно! -50 градусов в Якутске выносится легче, чем -20 тут... влага, столкновение стихий... ветер, снег, море, камень... и в середине, будто забыта реальностью и нами вот она: Териберка! Замёрзшие водопады и море произвели максимальный восторг, никогда такого не видел. Ведь в голове море для меня обычно тёплое, нежное, приглашающее... а тут оно такое: че пришёл то? Че хочешь? Ко мне не надо, - поделился впечатлениями Джон Уоррен в своем Инстаграме (сохранен авторский стиль, - Ред.).

Также он рассказал, что дорога из Териберки была страшной. Метель, машины застревают и выход был один - ехать за шнеком.

Дата выхода выпуска про Мурманскую область еще не называется. Ждем!

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="480" src="https://www.murmansk.kp.ru/video/embed/695647" frameborder="0"></iframe> В Мурманске сняли выпуск передачи "Поедем, поедим".Автор: www.instagram.com/johnwarren_ntv/

ИСТОЧНИК KP.RU