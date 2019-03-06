В Мурманской области сняли выпуск передачи "Поедем, поедим" для НТВ
Съемочные группы федеральных каналов нет-нет, да заглядывают в Мурманскую область. Бывает, что коллег приводят к нам ЧП, но и хороших поводов много. Вспоминать, что у нас снимали, можно долго. Лишь навскидку: "Орел и решка", "Битва салонов", "Охота на рыбалку", "Ревизорро", "Обмен женами".
В апреле в Кировск собирается передача "Играй, гармонь". А на днях уже отстрелялись журналисты с НТВ - в Заполярье побывал ведущий Джон Уоррен, который ведет программу "Поедем, поедим".
- Мы добрались до очередной краешки земли... в этот раз в Мурманской области! Как тут красиво! Как тут холодно! -50 градусов в Якутске выносится легче, чем -20 тут... влага, столкновение стихий... ветер, снег, море, камень... и в середине, будто забыта реальностью и нами вот она: Териберка! Замёрзшие водопады и море произвели максимальный восторг, никогда такого не видел. Ведь в голове море для меня обычно тёплое, нежное, приглашающее... а тут оно такое: че пришёл то? Че хочешь? Ко мне не надо, - поделился впечатлениями Джон Уоррен в своем Инстаграме (сохранен авторский стиль, - Ред.).
Также он рассказал, что дорога из Териберки была страшной. Метель, машины застревают и выход был один - ехать за шнеком.
Дата выхода выпуска про Мурманскую область еще не называется. Ждем!
В Мурманске сняли выпуск передачи "Поедем, поедим".Автор: www.instagram.com/johnwarren_ntv/
ИСТОЧНИК KP.RU