2019-03-06T14:08:59+03:00
Телевизор

В Мурманской области сняли выпуск передачи "Поедем, поедим" для НТВ

Группе телеканала было страшно ехать в метель из Териберки [видео]
Ника СВЕТЛОВА
Поделиться:
"Поедим, поедим" снимали в Мурманске и Териберке. Фото: www.instagram.com/johnwarren_ntv"Поедим, поедим" снимали в Мурманске и Териберке. Фото: www.instagram.com/johnwarren_ntv
Изменить размер текста:

Съемочные группы федеральных каналов нет-нет, да заглядывают в Мурманскую область. Бывает, что коллег приводят к нам ЧП, но и хороших поводов много. Вспоминать, что у нас снимали, можно долго. Лишь навскидку: "Орел и решка", "Битва салонов", "Охота на рыбалку", "Ревизорро", "Обмен женами".

В апреле в Кировск собирается передача "Играй, гармонь". А на днях уже отстрелялись журналисты с НТВ - в Заполярье побывал ведущий Джон Уоррен, который ведет программу "Поедем, поедим".

- Мы добрались до очередной краешки земли... в этот раз в Мурманской области! Как тут красиво! Как тут холодно! -50 градусов в Якутске выносится легче, чем -20 тут... влага, столкновение стихий... ветер, снег, море, камень... и в середине, будто забыта реальностью и нами вот она: Териберка! Замёрзшие водопады и море произвели максимальный восторг, никогда такого не видел. Ведь в голове море для меня обычно тёплое, нежное, приглашающее... а тут оно такое: че пришёл то? Че хочешь? Ко мне не надо, - поделился впечатлениями Джон Уоррен в своем Инстаграме (сохранен авторский стиль, - Ред.).

Также он рассказал, что дорога из Териберки была страшной. Метель, машины застревают и выход был один - ехать за шнеком.

Дата выхода выпуска про Мурманскую область еще не называется. Ждем!

В Мурманске сняли выпуск передачи "Поедем, поедим".Автор: www.instagram.com/johnwarren_ntv/

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на нашу тематическую рассылку Сериалы, чтобы не пропускать интересные материалы

 
Новости 24
В Мурманске офицер выкинул кошку и пса в подъезд и уехал служить в другой город
Знаменитый исследователь северного сияния из Мурманской области скончался по пути в больницу
Под Верхнетуломским от разъяренных собак отбили маленькую краснокнижную косулю
В Мурманске угнали Lexus и Ford Explorer
В Апатитах пенсионер зарезал соседа из-за громкой музыки
Из-за неполадок ЗАТО Александровск остался на ночь без интернета
Мурманский Россельхознадзор проверяет цветы «на вшивость» перед 8 марта
Авиарейс "Мурманск-Архангельск" возродят в апреле
Североморец обманул пенсионный фонд на 1,6 миллиона рублей
Январский взрыв газа в Ловозере случился из-за притока воздуха
Добрались до Мурманска: в Первомайском районе догхантеры рассыпали яд
В Мурманске на стоянке сгорели Mercedes, Kia и снегоход
Мурманский долларовый миллиардер впервые попал в список Forbes
"Сборная Снежногорска" - огонь! Команда прошла в 1/4 финала Высшей Лиги КВН