2019-02-22T16:02:32+03:00
Телевидение

В Кировске будут снимать выпуск передачи "Играй, гармонь"

Специально для представителей Первого канала проведут два концерта
Мария ПАШЕНКОВА
Поделиться:
Сейчас в Кировске ищут артистов, которые владеют любыми народными инструментами.Сейчас в Кировске ищут артистов, которые владеют любыми народными инструментами.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Первый выпуск известной передачи "Играй, гармонь" вышел еще в 1986 году. И с тех пор это визитная карточка Первого канала по утрам субботы. Скоро северянам будет вдвойне приятнее посмотреть эту программу, ведь один из выпусков снимут в Кировске. Приезд представителей Первого канала запланирован на апрель, примерно на 19-21 числа.

Как рассказали в администрации города, сейчас идет отбор профессиональных и непрофессиональных артистов, которые владеют любыми народными инструментами.

В Кировском дворце культуры пройдут два концерта, также снимать "Играй, гармонь" будут в местах, которые можно назвать визитной карточкой Кировска. Например, на горнолыжном комплексе "Большой Вудъявр".

Остается надеяться, что небесная канцелярия будет милостива, и не пошлет в эти апрельские дни дожди, которые смогут помешать съемкам.

Напомним, что мурманчанка Элизабет Десалень стала участницей шоу "Песни" на ТНТ.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Жительница Мурманска отдала незнакомым людям почти 2 миллиона рублей
Эксперты ветлаборатории: собаки в Ловозере погибли от отека легких
Поезд с настоящей техникой и оружием из Сирии приедет в Мурманск 22 апреля
Жильцы мурманской 9-этажки жалуются на «припадочный» лифт
Мурманский пранкер снялся в американском фильме ужасов
Все больше стариков страдают от ВИЧ, а Мурманск и Апатиты - среди лидеров по заболеваемости
23 февраля в Мурманске-2019: перекрытия и ограничение движения
Мурманск получил 102 тонны свежей зубатки и палтуса
Деморализованный неоднозначным судейством «Мурман» проиграл архангельскому «Воднику»
Ревнивец из Североморска получил 10 лет колонии за жестокое убийство в баре
Прокуратура: Школа в Кузомени сгорела из-за непочищенной дороги
В Мурманске мать оставила ребенка одного в машине на 20 минут
В Мурманске из-за поджога сгорел лифт
В Мурманске женщина попала в психиатрическую больницу из-за секты «Возрождение»
В Мурманской области уменьшился прожиточный минимум
Под Белокаменкой «Урал» сбил пешехода и протаранил внедорожник с автобусом
В Кандалакше спустя 40 часов нашли пропавшего Антона Степанова
Мурманская полиция проверит случай с мужчиной, ползавшим в снегу возле наркодиспансера
В Апатитах и Кировске отправили под снос административные здания