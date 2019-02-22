В Кировске будут снимать выпуск передачи "Играй, гармонь"

СЕГОДНЯ 15:27 2019-02-22T16:02:32+03:00

Сейчас в Кировске ищут артистов, которые владеют любыми народными инструментами. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Первый выпуск известной передачи "Играй, гармонь" вышел еще в 1986 году. И с тех пор это визитная карточка Первого канала по утрам субботы. Скоро северянам будет вдвойне приятнее посмотреть эту программу, ведь один из выпусков снимут в Кировске. Приезд представителей Первого канала запланирован на апрель, примерно на 19-21 числа.

Как рассказали в администрации города, сейчас идет отбор профессиональных и непрофессиональных артистов, которые владеют любыми народными инструментами.

В Кировском дворце культуры пройдут два концерта, также снимать "Играй, гармонь" будут в местах, которые можно назвать визитной карточкой Кировска. Например, на горнолыжном комплексе "Большой Вудъявр".

Остается надеяться, что небесная канцелярия будет милостива, и не пошлет в эти апрельские дни дожди, которые смогут помешать съемкам.

Напомним, что мурманчанка Элизабет Десалень стала участницей шоу "Песни" на ТНТ.

ИСТОЧНИК KP.RU