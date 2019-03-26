Мурманчане снова стали лидерами "Брейн-ринга"

СЕГОДНЯ 19:10 2019-03-26T19:10:55+03:00

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Пять игр в "Брейн-ринге" на НТВ мурманская команда "Норманны" томилась на зрительских местах. Блистали знатоки из Тюмени, которые раз за разом отстаивали свое лидерство. Подвинуть их с пьедестала пытались многие, и мурманчане рвались в бой, но все их не выбирали. Может, потому, что северянам палец в рот не клади?

Но в выпуске №25 расклад поменялся. Победившая в поединке новичков команда из Туркменистана рискнула сразиться с "Норманнами". Удача (а она важна в игре, где надо не только дать правильный ответ, но и нажать кнопку быстрее соперников) была на стороне мурманчан. Они разгромили соперников со счетом 5:0.

В "Битве титанов" они встретились с лидерами - командой из Сколково. И снова оказались сильнее: 4:1 в первом раунде и 5:0 во втором.

Этот выпуск запомнится не только сложными вопросами, но и смешными моментами. Так, у знатоков попросили назвать известную фразу, которую все приписывают "разбойничьему" роману, хотя она там не звучит. Один из игроков мурманской команды Алексей Бакуменко предположил, что это "Мне нужна твоя одежда", что произносил Терминатор. На это ведущий Андрей Козлов рассмеялся и отдал свой пиджак.

Следующий выпуск "Брейн-ринга" с участием мурманчан можно будет увидеть в 00.35 в ночь с воскресенья на понедельник.

ИСТОЧНИК KP.RU