Мурманских знатоков в "Брейн ринге" подвел убийца, но спасли драконы

СЕГОДНЯ 12:39 2019-02-04T12:39:09+03:00

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Беременным и впечатлительным не смотреть! Так можно описать выпуски "Брейн ринга" с участием команды из Мурманска "Норманны".

Напомним, впервые в этом году северяне сыграли в эфире от 26 января. И сразу стали лидерами. В игре от 2 февраля им пришлось отстаивать свой титул в поединке с командой из Эстонии. "Норманны" сразу заметили, что соперники невероятно быстро нажимают кнопку, а также играют очень слаженно - понимают друг друга с полуслова.

И играть было действительно тяжело. Так, северяне не смогли ответить на вопрос, кого же благодарили за смерть одного из пап римско-каталической церкви. точнее, они предположили, что убийцу, но эстонцы ответили точнее - врача.

В итоге каждая из команд выиграла по раунду, поэтому снова состоялась "дуэль", когда ведущий задает всего один вопрос, и тот, кто отвечает правильно, выигрывает.

Решающая задачка была не из простых. Звучала она так: по преданию, только карпы из всех рыб смогли покорить пороги и быстрое течение Хуанхэ. В кого же они превращались, когда доплывали до конца?

Эстонцы первыми нажали на кнопку и получили право ответа. Но их вариант, что карпы становились созвездием на небе, оказался неверным. Поэтому у мурманчан появился шанс. И они его не упустили. "Они превращались в драконов", - ответили мурманчане и сохранили лидерство в "Брейн ринге".

Теперь их ждет новый интеллектуальный бой - 9 февраля в 15.00 в эфире НТВ.

ИСТОЧНИК KP.RU