2019-01-24T13:32:48+03:00
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Стало известно, когда мурманских "Норманнов" покажут в "Брейн-ринге" на НТВ

В турнире играют 35 команд из 12 стран
Мария ПАШЕНКОВА
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"Норманны" сыграют в эту субботу, 26 января, в 15.00. Фото: скриншот видео"Норманны" сыграют в эту субботу, 26 января, в 15.00. Фото: скриншот видео
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Две субботы северяне ждали, когда же можно будет поболеть за знатоков из Мурманской области. Напомним, наша команда "Норманны" уже второй год участвует в возрожденном "Брейн-ринге" на НТВ.

Еще в первый эфир, который был две недели назад, мурманчан поприветствовали и обозначили, как одних из участников, которые могут выйти на ринг. Но правила игры таковы, что команды сами выбирают себе соперников. И "Норманнов" на дуэль никто так и не вызвал.

Ситуация поменяется в эту субботу, 26 января, - северяне сыграют! Напомним, "Брейн-ринг" выходит в эфире НТВ в 15.00.

- Поболейте за нас, нам очень важна ваша поддержка! - обратился к землякам капитан "Норманнов" Михаил Савченко.

В этом году "Брейн-ринг" стал международным соревнованием. В нем участвует 35 команд из 12 стран. За право сражаться на кубок сталкиваются как новички, так и опытные команды.

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