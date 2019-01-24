Стало известно, когда мурманских "Норманнов" покажут в "Брейн-ринге" на НТВ

СЕГОДНЯ 13:20 2019-01-24T13:32:48+03:00

Изменить размер текста: A A

Две субботы северяне ждали, когда же можно будет поболеть за знатоков из Мурманской области. Напомним, наша команда "Норманны" уже второй год участвует в возрожденном "Брейн-ринге" на НТВ.

Еще в первый эфир, который был две недели назад, мурманчан поприветствовали и обозначили, как одних из участников, которые могут выйти на ринг. Но правила игры таковы, что команды сами выбирают себе соперников. И "Норманнов" на дуэль никто так и не вызвал.

Ситуация поменяется в эту субботу, 26 января, - северяне сыграют! Напомним, "Брейн-ринг" выходит в эфире НТВ в 15.00.

- Поболейте за нас, нам очень важна ваша поддержка! - обратился к землякам капитан "Норманнов" Михаил Савченко.

В этом году "Брейн-ринг" стал международным соревнованием. В нем участвует 35 команд из 12 стран. За право сражаться на кубок сталкиваются как новички, так и опытные команды.