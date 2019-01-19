Мурманских знатоков можно будет увидеть по телевизору

СЕГОДНЯ 13:04 2019-01-19T13:04:42+03:00

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"Норманны" снова в игре! Осенью команда знатоков из Мурманска ездила на Кубок мира среди любителей "Что? Где? Когда?", и смогла снова заявиться на участие в передаче "Брейн-ринг" на НТВ.

Эту вершину северяне покоряли еще прошлой зимой, и стали одним из самых запоминающихся участников.

Первый выпуск нового сезона "Брейн-ринга" вышел на прошлой неделе. Правила несколько изменились.

- В честь 25-летнего юбилея телеканала в этом турнире будет разыгран Кубок НТВ! В чемпионате примут участие 35 команд из 12 стран. Для того, чтобы завоевать Кубок, эрудитам нужно одержать победу в отборочном бою, победить одну из трех команд высшей лиги, а затем в двух боях «битвы титанов» превзойти нынешнего лидера, - говорится в анонсе передач.

В первом выпуске сильных "Норманнов" никто из соперников за стол не позвал. Но шанс, что они выйдут во втором - очень велик. Новый "Брейн-ринг" выйдет сегодня в 15.00.

К слову, один из участников заполярной команды Алексей Бакуменко недавно стал победителем регионального отбора VII Кубка мира по спортивной "Своей игре". Впереди - мировое соревнование.