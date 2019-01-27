2019-01-27T10:02:56+03:00
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Мурманские "Норманны" стали лидерами "Брейн-ринга" на НТВ

Но этот титул еще придется отстоять
Ника СВЕТЛОВА
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"Норманны" победили команды из Азербайджана и Беларуси и стали сильнейшими в "Брейн ринге". Фото: скриншот видео www.youtube.com/channel/UCsA_vkmuyIRlYYXeJueyIJQ"Норманны" победили команды из Азербайджана и Беларуси и стали сильнейшими в "Брейн ринге". Фото: скриншот видео www.youtube.com/channel/UCsA_vkmuyIRlYYXeJueyIJQ
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Ох и поволновались северяне, которые смотрели в эту субботу "Брейн-ринг" на НТВ и болели за "Норманнов". Ведь команда из Мурманской области хоть и считается одной из самых сильных, играла против сильных соперников. И угадать исход интеллектуального сражения было непросто.

За стол в битве за кубок "Брейн-ринга" мурманчан позвала команда из Азербайджана. Северяне сразу вырвались вперед, но потом соперники стали догонять. Не все вопросы давались игрокам.

Но все же "Норманны" оказались в этой схватке сильнее. Поэтому после победы получили право сразиться с еще одной иностранной командой - в этот раз уже из Беларуси. Данная схватка шла в два этапа. Первый выиграли гости из республики, а вот второй уже северяне. Именно этот счет 1:1 и заставил болельщиков понервничать. Ведь в случае ничьи командам задают всего один вопрос. Кто ответил на него, тот и победил.

Интригу нагнетать не будем - мурманчане оказались быстрее. И поэтому теперь они стали лидерами "Брейн-ринга". И в следующую субботу в 15.00 будут отстаивать это звание.

А этот выпуск стоит посмотреть и ради того, чтобы увидеть, как капинан "Норманнов" Михаил Савченко танцует танго, а игрок Алексей Бакуменко рассказывает, как совмещать семейную жизнь и интеллектуальные игры.

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