Участница шоу «Песни» на ТНТ Элизабет Десалень: «Мне неважно, попаду ли я к Тимати или Басте»

Одной из самых ярких участниц второго выпуска нового сезона шоу «Песни» на ТНТ стала 19-летняя мурманчанка Элизабет Десалень. Девушка спела кавер на песню «Равнодушие» Мальбэка и Сюзанны и смогла заинтересовать продюсеров шоу Тимати и Басту своим подходом к аранжировке и исполнению. Мы пообщались с Элизабет и узнали, почему она решила принять участие в шоу и чем интересуется, кроме музыки.

«Я рада, что не пошла в первый сезон»

– Почему ты решила принять участие в проекте? Была ли попытка в первом сезоне?

– Да, попытка была. Я отправляла заявку, но тогда у меня не было возможности остаться в Москве и пойти на прослушивание. Но я рада, что не участвовала в первом сезоне - я не знала, чего ждать от этого проекта, как к нему готовиться. Вспоминая себя на тот момент, я уверена, что не прошла бы даже прослушивание. Поэтому очень круто, что я решилась пойти на шоу именно сейчас.

«Песни» - это новый и очень крутой проект, который манит к себе. Мой молодой человек увидел объявление о прослушивании второго сезона и предложил мне поехать. Взял все расходы на себя, сказал, что у меня все получится.

– Принимала ли ты участие в других телевизионных шоу?

– Нет, не принимала.

– С каким настроем ехала в Москву?

– Предвкушение, страх, ожидание какого-то чуда... Я мечтала поскорее попасть на шоу и начать работать, хотела сделать все грамотно и красиво. Как чувствовала душа, так я и хотела сделать. Я действительно сильно трудилась, и мой настрой это оправдал.

– Какие впечатления от самого проекта? Есть ли желание попасть к конкретному продюсеру?

– Впечатления незабываемые. «Песни» - это лучшее, что было в моей творческой жизни на данный момент. Очень счастлива, что попала на проект. Это огромный рывок, большой шаг к чему-то новому. На самом деле, я всегда говорю, что мне неважно, попаду ли я к Тимати или к Басте. У меня есть огромное желание работать, и так как в этом сезоне есть два продюсера, которых я очень люблю, я согласна поработать с любым из них.

После своего выступления Элизабет получила белый свет. И прошла во второй этап. Фото: ТНТ

«Я в паспорте - Элизабет»

– Давно ли занимаешься вокалом? Хочешь ли связать с пением свою дальнейшую жизнь, или это только хобби?

– Я занимаюсь вокалом с 2011 года. Хотела бы связать всю свою жизнь с музыкой - это мое все.

– Часто ли удивляются твои новые знакомые твоему имени и яркой внешности?

– Да, очень часто люди удивляются и моей внешности, и моему имени. Многим кажется, что это псевдоним, но у меня в паспорте написано, что я - Элизабет. К счастью, я почти не встречала в своей жизни неадекватных людей, которые были бы настроены ко мне враждебно. Куда больше тех, кто восхищается.

– Ты родилась в Мурманске или переехала туда?

– Да, я из Мурманска, и моя мама тоже мурманчанка. Но два года я жила в Никеле.

– Чем еще ты занимаешься, помимо пения?

– Я очень люблю танцы, это, как и музыка, мой еще один способ самовыражения. Не знаю, что я люблю больше. Танцую я часто, танцую везде и всегда. Танец - это хобби, а музыка - это жизнь.

– Какую музыку ты слушаешь, кто из исполнителей нравится?

– Я меломан, слушаю разную музыку, это зависит от настроения. Могу Queen и сразу же Скруджи включить, границ особо нет. Главное, чтобы музыка была рядом со мной. Музыка меня успокаивает, все сразу становится прекрасно. Слушать музыку я готова бесконечно.

Шоу «Песни» выходит на ТНТ каждую субботу в 20.00. И это шанс увидеть нашу землячку на экране телевизора или смартфона.