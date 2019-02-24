На шоу «Песни» мурманчанка понравилась и Тимати, и Басте

СЕГОДНЯ 17:46 2019-02-24T17:46:16+03:00

Девушка обладает не только эффектной внешностью, но и ярким голосом, что позволило ей обучаться в колледже искусств.

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За Элизабет Десалень болеют сразу два города. Никель, где до недавних пор жила девушка, и Мурманск, куда она переехала. Впрочем, наблюдать за ней может вся Мурманская область, ведь Элизабет участвует в шоу «Песни» на ТНТ.

Как выступила северянка, телеканал показал в эту субботу. Для раскрытия своего таланта она выбрала песню «Равнодушие», которую в оригинале исполняют Сюзанна и Мальбек.

Творчество Элизабет пришлось по вкусу обоим членам жюри: и Басте, и Тимати. Они дали девушке белый свет, который означает проход в следующий этап. В нем наставники будут набирать команды. А дальше шанс дойти до финала и выиграть приз в 5 миллионов рублей, плюс возможность подписать контракт с одним из лейблов: Gazgolder или Black star.

Напомним, что уже в начале марта "Сборная Снежногорска" сыграет свою первую игру в Высшей лиге КВН. Позже ее покажет Первый канал. Также наших земляков можно увидеть на НТВ: «Норманны» сражаются в «Брейн ринге». Выпуски идут в ночь с воскресенья на понедельник в 00.20.

Элизабет Десалень - Равнодушие.Видео: Песни на ТНТ.

ИСТОЧНИК KP.RU