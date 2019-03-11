2019-03-11T16:50:59+03:00
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Мурманчанка спела на сцене Кремля вместе с Алсу

Анастасия Никитина второй раз участвует в шоу "Ты супер!" [видео]
Мария ПАШЕНКОВА
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Анастасия Никитина из Мурманска спела вместе с Алсу ее песню "А у моей любви". Фото: скриншот видеоАнастасия Никитина из Мурманска спела вместе с Алсу ее песню "А у моей любви". Фото: скриншот видео
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На сцене Кремля 5 марта большим концертом открыли третий сезон шоу НТВ "Ты супер!". Напомним, его участниками становятся талантливые дети, которые остались без попечения родителей.

Второй раз свое умение петь в нем показывает Анастасия Никитина. В первом сезоне девушка, которую воспитала бабушка, жила в Гаджиево. Сейчас же ей 20 лет и она переехала в Мурманск, поступив в музыкальный колледж, и учится на втором курсе эстрадного отделения.

На сцену Кремля Анастасия вышла вместе с Алсу, с которой исполнила песню "А у моей любви", которая была включена в альбом "Самое главное". Также с детьми выступили Игорь Крутой, Ёлка, Стас Пьеха, Диана Арбенина, Владимир Пресняков, Зара, Евгений Маргулис.

Премьера суперсезона "Ты супер!" на НТВ состоится в это воскресенье, 17 марта, в 20.10.

Всего в нем участвует 57 человек, а самым младшим исполнителям всего по 9 лет.

Мурманчанка Анастасия Никитина и Алсу на шоу "Ты супер!".Большой концерт в Кремле дал старт новому сезону вокального конкурса. Для некоторых детей это выступление - творческий дебют. Видео: НТВ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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