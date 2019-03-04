Девушка из Гаджиево второй раз попытается покорить шоу "Ты, супер!"

СЕГОДНЯ 11:59 2019-03-04T11:59:57+03:00

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Уверены, что те северяне, кто следят за шоу "Ты, супер!" на НТВ, услышав, что в нем участвует Анастасия Никитина, испытают дежавю. И не ошибутся! Девушка из Гаджиево, которая потом переехала в Мурманск, уже выступала во втором сезоне. Да так пела, что до мурашек доводила членов жюри. К сожалению, девушка не прошла в финал, но готова зайти в одну и ту же реку дважды.

- Анастасия стала участницей третьего сезона. Сейчас девушка получает музыкальное образование и работает резидентом одного из ведущих музыкальных клубов города, - говорится в визитке Анастасии на сайте канала.

К слову, в областной центр Анастасия переехала как раз после второго сезона "Ты супер!".

Новый виток шоу стартует 5 марта концертом в Кремле. Вместе с участниками выступят Игорь Крутой, Ёлка, Стас Пьеха, Диана Арбенина, Владимир Пресняков, Зара, Евгений Маргулис, Алсу и другие. Напомним, в "Ты, супер!" участвуют дети, которые остались без попечения родителей. Так, Настю воспитала бабушка.

ИСТОЧНИК KP.RU