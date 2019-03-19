Стало известно, с кем и когда "Сборная Снежногорска" снова сыграет в Высшей Лиге КВН

СЕГОДНЯ 14:27 2019-03-19T14:27:44+03:00

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Дебют состоялся - 5 марта "Сборная Снежногорска" провела первую игру в Высшей Лиге. И заняла второе место, уступив команде "Так-то" из Красноярска.

17 марта Первый канал показал эфир этой игры. Но хочется еще! Правда, чтобы вновь увидеть наших земляков по телевизору, придется подождать. Стало известно расписание игр 1/4 финала Высшей Лиги. Снежногорцы сыграют последними 23 мая.

Соперниками команды из Мурманской области станут опять "Так-то", "Селивановы" из Ульяновска, "Актеры" из Санкт-Петербурга и "Нате" из Брюховецкой Краснодарского края.

Впрочем, что болельщика плохо, квнщикам хорошо - будет время подготовиться. Тем более, что от снежногорцев ждут многого, настолько они запомнились по первой игре.

- Команда из Снежногорска. Неизвестно где, неизвестно кто. Приехал почти весь город кроме беременных, больных, ветеранов и мэра, которому, к сожалению, не хватило на билет. И это чудо игры КВН, когда думаешь, что уже все придумано, но появляется какая-то непонятная команда - лучик света, таланта и надежды, - похвалил "Сборную Снежногорска" по итогам первой игры Юлий Гусман.

Напомним, что 31 марта состоится первая игра нового сезона Мурманской Лиги КВН.

ИСТОЧНИК KP.RU