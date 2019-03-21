Врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис: «Мои приоритеты - забота о людях и комфортные условия для жизни»

СЕГОДНЯ 13:58 2019-03-21T16:03:42+03:00

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Спустя меньше часа после того, как президент России Владимир Путин подписал указ о назначении заместителя министра строительства Андрея Чибиса на должность врио губернатора Мурманской области, преемник Марины Ковтун сделал свое первое заявление на новом посту.

- Это огромная ответственность и серьезный вызов: Мурманская область - стратегически значимый для нашей страны регион, с геополитическим, экономическим, туристическим, логистическим, промышленным потенциалом, а самое главное - талантливыми и стойкими людьми. Забота о людях и создание комфортных условий для жизни, работы и творчества станут одним из моих приоритетов, наряду с развитием экономики, повышением прозрачности управления, поддержкой промышленности и другими важнейшими задачами. Я благодарен за доверие и сделаю все возможное, чтобы его оправдать, – написал Андрей Чибис на своей странице в Facebook.

Подписчики поспешили поздравить преемник Марины Васильевны с назначением.

- Андрей Владимирович, уверен, в вашем лице область получила высококвалифицированного, работоспособного и эффективного губернатора! Желаю прорывного роста экономики региона и реализации всех ваших планов! – прокомментировал публикацию Роман Куприн.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="480" src="https://www.murmansk.kp.ru/video/embed/698479" frameborder="0"></iframe> Марина Ковтун о своей отставке с поста губернатора Мурманской области.Марина Ковтун стала губернатором Мурманской области в апреле 2012 года. Сначала с приставкой врио, затем уже без нее. 19 марта стало известно, что Марина Васильевна покидает свой пост, а сегодня, 21 марта, она сделала официальное заявление о своем уходе с поста главы Заполярья

ИСТОЧНИК KP.RU