Доходы сотрудников администрации Мурманска за 2020 год

Все доходы и руководителей города, и их замов - не самые большие в списке деклараций. Фото: Антон ЗАБИРОВ

О своих доходах за 2020 года уже отчитались члены правительства Мурманской области, губернатор, Мурманской областной Думы, горсовета областного центра, глава администрации Мурманска и глава города, главный следователь региона и главный прокурор.

Напомним: глава администрации Евгений Никора заработал в прошлом году 12,3 миллиона рублей (это не только зарплата в 4,3 миллиона, но и доходы от процентов по банковским счетам, облигациям и т.д.). Глава Мурманска Андрей Сысоев - 3,8 миллиона рублей.

Первый заместитель Евгения Никоры Валентина Доцник задекларировала доход в 3,7 миллиона рублей. И среди замов это не самая большая сумма. Так, больше всех заработал Виталий Розыскул - 4,8 миллиона, затем идет Людмила Левченко - 3,5 миллиона. Другие заместители главы администрации заработали следующие суммы: Руфат Синякаев - 3,2 миллиона, Андрей Изотов - 3 миллиона, Эдуард Кольцов - 3 миллиона (также является председателем комитета по развитию городского хозяйства), Елена Белова (управляющий делами администрации города Мурманска) - 3,2 миллиона.

Почти у всех недвижимость находится в России, только у Руфата Синякаева есть трехкомнатная квартира, земельный участок под индивидуальное жилищное строительство и гараж на Украине. У Валентины Доцник - приусадебный земельный участок и дом в Республике Беларусь.

Все доходы и руководителей города, и их замов - не самые большие в списке деклараций. Есть сотрудники разных отделов, получающие в разы больше. Например, заместитель главного бухгалтера за 2020 год заработала 6,7 миллиона рублей.

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