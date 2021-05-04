Доход Евгения Никоры: Глава администрации Мурманска заработал за 2020 год 12 миллионов рублей

Евгений Никора в 2020 году заработал в два раза меньше, чем в 2019-м. Фото: администрация Мурманск

Глава администрации Мурманска Евгений Никора отчитался о доходах за 2020 год. В общей сумме они составили 12,3 миллиона рублей.

Как глава администрации Евгений Викторович заработал 4,3 миллиона рублей, а на ценных бумагах и облигациях - 4,7 миллиона рублей. Еще 2,4 миллиона - это проценты по вкладам в банках и других кредитных организациях. Среди других доходов: продажа машины (680 тысяч рублей), страховая выплата (210 тысяч рублей).

Почти вся недвижимость Евгения Никоры зарегистрирована в Полярных Зорях: земельный участок (870 кв.м), дача (100 кв.м), квартира (116 кв.м) и гараж (68 кв.м). Еще одна квартира находится в Санкт-Петербурге (82 кв.м).

Супруга главы администрации заработала за минувший год 2,3 миллиона рублей. На нее записана машина ACURA MDX, тогда как сам Евгений Никора машиной не владеет.

За 2019 года Евгений Викторович заработал почти в два раза больше, чем в 2020-м - 21,7 миллиона рублей.

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