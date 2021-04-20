От 250 тысяч до 3 миллионов рублей в месяц: сколько заработали депутаты Мурманской областной Думы в 2020 году

Депутаты отчитались о доходах за 2020 год. Фото: Мурманская областная Дума

Еще в начале апреля депутаты Мурманской областной Думы отчитались о доходах за 2020 год. Сейчас данные деклараций обработаны, и можно узнать, кто в региональном парламенте самый богатый.

Сразу можно отметить, что большинство депутатов получают 3 миллиона рублей в год или по 250 тысяч в месяц. Но есть и те, чьи доходы более внушительны.

Так, самый богатый парламентарий – Виктор Сайгин, который в 2020 году заработал 35,6 миллиона рублей или по 3 миллиона рублей в месяц. Напомним: он занимается организацией оздоровительного отдыха за пределами региона.

В тройку самых богатых депутатов также вошли Василий Омельчук - заместитель генерального директора концерна Росэнергоатом – директор Кольской АЭС, который заработал 30 миллионов рублей. И компанию им составляет Максим Иванов с 12 миллионами.

В прошлом году эти же народные избранники взяли финансовую пальму первенства, хотя и были на других местах. Так, год назад самым богатым депутатом был Василий Омельчук (38,19 миллиона рублей), Виктор Сайгин был на втором месте с 33,2 миллиона рублей, а замыкал тройку Сергей Дубовой (12,65 миллиона рублей). Спикер облдумы в 2020 году заработал ровно в 2 раза меньше.

Самый скромный депутат, согласно декларации, Алексей Штырхунов, который работает советником генерального директора АО «Центргазстрой» и заработал 1,8 миллиона.

Напомним: о своих доходах также отчитались члены правительства Мурманской области.

СПРАВКА «КП»

Сколько депутаты Мурманской областной Думы заработали в 2020 году

Михаил Антропов (председатель комитета по транспорту, дорожному хозяйству и информатизации) – 3 миллиона

Владимир Ахрамейко – 3 миллиона

Максим Белов (председатель комитета по экономической политике, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству) – 3 миллиона

Наталия Ведищева (заместитель председателя Мурманской областной Думы) -3,9 миллиона

Сергей Дубовой (председатель Мурманской областной Думы) – 6 миллионов

Герман Иванов – 2,7 миллиона

Максим Иванов (на неосвобожденной основе – является заместителем генерального директора АО «Кольская ГМК» по региональной политике и корпоративным проектам) – 12 миллионов (в том числе 400 тысяч от продажи квартиры)

Алексей Игумнов (на неосвобожденной основе – является председателем объединенной профсоюзной организации «ФосАгроАпатит») – 6,4 миллиона

Михаил Ильиных (председатель комитета по вопросам безопасности, военно-промышленного комплекса, делам военнослужащих и закрытых административно-территориальных образований) – 4,4 миллиона

Лариса Круглова (председатель комитета по образованию, науке, культуре, делам семьи, молодежи и спорту) – 3,4 миллиона

Леонид Лукичев (заместитель председателя комитета по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению) – 2,8 миллиона

Александр Макаревич (председатель комитета по труду, вопросам миграции и занятости населения) – 3 миллиона

Надежда Максимова (председатель комитета по социальной политике и охране здоровья) – 3,3 миллиона (в том числе 345 тысяч рублей - пенсия)

Олег Минин (заместитель председателя комитета по социальной политике и охране здоровья (неосвобожденная основа – является еще руководителем Мурманского многопрофильного центра имени Н.И. Пирогова ФМБА России) – 9 миллионов

Владимир Мищенко (первый заместитель Председателя Мурманской областной Думы) – 4,6 миллиона

Юрий Назаров – 4,7 миллиона рублей (на неосвобожденной основе, является заместителем генерального директора ООО «Партнер»)

Игорь Найденов (заместитель председателя комитета по экономической политике, энергетике и жилищнокоммунальному хозяйству) – 2,7 миллиона

Иван Новокшонов (заместитель председателя комитета по транспорту, дорожному хозяйству и информатизации) – 2,6 миллиона

Василий Омельчук (заместитель председателя Мурманской областной Думы, неосвобожденная основа – является заместителем генерального директора концерна Росэнергоатом – директором Кольской АЭС) – 30 миллиона

Валерий Пантелеев (председатель комитета по природопользованию, экологии, рыбохозяйственному и агропромышленному комплексу) – 8 миллиона

Борис Пищулин (председатель комитета по бюджету, финансам и налогам) – 5 миллионов (доход по основному месту работы – 2,6 миллиона; пенсионные и социальные выплаты – 582 тысяч; доход от продажи квартиры в Твери и гаража в Заполярном – 1,8 миллиона)

Роман Пономарев (заместитель председателя комитета по социальной политике и охране здоровья, неосвобожденная основа - заместитель главного врача по хирургии в Мурманском областном онкологическом диспансере) – 10 миллионов

Вячеслав Попов (заместитель председателя комитета по вопросам безопасности, военно-промышленного комплекса, делам военнослужащих и закрытых административно-территориальных образований) – 5,3 миллиона

Виктор Сайгин (неосвобожденная основа – является председателем региональной общественной организации «Оздоровление северян», занимается организацией отдыха северян, в том числе детскими лагерями) - 35,6 миллиона

Геннадий Степахно (заместитель председателя комитета Мурманской областной Думы по труду, вопросам миграции и занятости населения) – 2,3 миллиона

Евгений Тарбаев (неосвобожденная основа – является главным врачом Мурманского областного клинического многопрофильного центра) – 6,8 миллиона (3,4 миллиона в их числе – по основному месту работы)

Андрей Фоменко (на непрофессиональной основе)– 4,6 миллиона

Олег Черкашин (заместитель председателя комитета по труду, вопросам миграции и занятости населения) – 2,9 миллиона

Андрей Чернев – 2,7 миллиона

Юрий Шадрин (заместитель председателя комитета по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению) – 2,7 миллиона

Александр Шестак – 3 миллиона

Алексей Штырхунов (на неосвобожденной основе – является советником генерального директора АО «Центргазстрой») – 1,8 миллиона

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