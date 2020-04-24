Доходы депутатов Мурманской областной Думы за 2019 год: кто заработал больше всех

Не успели северяне пообсуждать доходы членов правительства Мурманской области (правда, не всех), как появилась возможность заглянуть в карман депутатов Мурманской областной Думы. Они тоже не стали тянуть с публикацией деклараций, хотя президент и разрешил чиновникам отчитываться до августа, и открыли свой заработок.

Доходы парламентариев всегда оказываются больше, чем у представителей правительства, правоохранительных органов, глав муниципалитетов. По увесистости кошелька с ними могут потягаться разве что депутаты Совета депутатов Мурманска.

В прошлом году самым богатым членом Мурманской областной Думы стал председатель региональной общественной организации «Оздоровление северян» Виктор Сайгин (он занимается путевками для северян) — в 2018 году он заработал 33,2 миллиона рублей. В 2019-м его доходы выросли до 36,27 миллиона рублей.

Но это только вторая строчка в думском рейтинге «Форбс». Самый богатый депутат — заместитель председателя Василий Омельчук, который задекларировал 38,19 миллиона рублей. Это более 3 миллионов рублей в месяц. Помимо участия в сессия регионального парламента он также является директором Кольской АЭС.

В пятерку самых богатых входят также спикер облдумы Сергей Дубовой — 12,65 миллиона рублей, Олег Минин — 7,8 миллиона рублей, Максим Иванов — 7,8 миллиона рублей.

Самый «бедный» депутат - Алексей Штырхунов (1,8 миллиона рублей). Ранее на этом месте был Андрей Фоменко, который и в 2019-м, и в 2018-м заработал одинаковую сумму в 2,3 миллиона рублей.

Кстати, у Василия Омельчука и самый солидный автопарк: «Москвич», Toyota Land Cruiser, снегоход Ski doo Skandik, водный транспорт «Скат S330», прицеп легковой Т-400 (индивидуальная).

А вот по части недвижимости пальма первенства принадлежит другим депутатам. У Олега Минина есть два земельных участка - под жилой дом и для ведения дачного хозяйства (626 и 2200 квадратных метров), два дома (122,4 и 154,2 квадратных метра), квартира (92,8 квадратных метра) и гараж (43,8 квадратных метра). У Леонида Лукичева список не меньше: земельные участки для садоводства (один 390,6, второй 469,98 квадратных метра), земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства (1500 квадратных метра), жилой дом (43 квадратных метра) и два гаража (32 и 23,9 квадратных метра).

КОНКРЕТНО

Кто из депутатов Мурманской областной Думы самый богатый

Василий Омельчук, заместитель председателя (неосвобожденная основа) — 38,19 миллиона рублей

Виктор Сайгин (неосвобожденная основа) — 36,27 миллиона рублей

Сергей Дубовой («Единая Россия»), председатель — 12,65 миллиона рублей (в том числе доход от продажи недвижимости на 7,3 миллиона рублей)

Олег Минин, заместитель председателя комитета по социальной политике и охране здоровья (неосвобожденная основа - директор Мурманского многопрофильного центра имени Н.Н.Пирогова Федерального медико-биологического агентства) — 7,8 миллиона рублей

Максим Иванов («Единая Россия»), (неосвобожденная основа - заместитель генерального директора Кольской ГМК) — 7,8 миллиона рублей

Владимир Ахрамейко — 7,47 миллиона рублей

Алексей Игумнов (неосвобожденная основа - председатель объединенной профсоюзной организации «ФосАгроАпатит») — 6,51 миллиона рублей

Роман Пономарев, заместитель председателя комитета по социальной политике и охране здоровья (неосвобожденная основа - заместитель главного врача по хирургии Мурманского областного онкологического диспансера) — 6,23 миллиона рублей

Юрий Назаров («Единая Россия»), (неосвобожденная основа - заместитель генерального директора ООО «Партнер») — 5,99 миллиона рублей

Вячеслав Попов («Единая Россия»), заместитель председателя комитета по вопросам безопасности, военно-промышленного комплекса, делам военнослужащих и закрытых административно-территориальных образований — 5,05 миллиона рублей

Геннадий Степахно (КПРФ), заместитель председателя комитета по труду, вопросам миграции и занятости населения — 4,96 миллиона рублей

Владимир Мищенко, первый заместитель председателя — 4,38 миллиона рублей

Михаил Ильиных, председатель комитета по вопросам безопасности, военно-промышленного комплекса, делам военнослужащих и закрытых административно-территориальных образований — 3,96 миллиона рублей

Наталия Ведищева, заместитель председателя - 3,72 миллиона рублей (с учетом пенсии за выслугу лет)

Евгений Тарбаев (неосвобожденная основа - главный врач Мурманского областного клинического многопрофильного центра) — 3,64 миллиона рублей

Лариса Круглова, председатель комитета по образованию, науке, культуре, делам семьи, молодежи и спорту — 3,38 миллиона рублей

Валерий Пантелеев («Единая Россия»), председатель комитета по природопользованию, экологии, рыбохозяйственному и агропромышленному комплексу — 3,36 миллиона рублей

Леонид Лукичев, заместитель председателя комитета по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению — 3,28 миллиона рублей

Надежда Максимова, председатель комитета по социальной политике и охране здоровья — 3,13 миллиона рублей

Борис Пищулин («Единая Россия»), председатель комитета по бюджету, финансам и налогам — 3,01 миллиона рублей

Александр Макаревич («Справедливая Россия»), председатель комитета по труду, вопросам миграции и занятости населения — 2,97 миллиона рублей

Михаил Антропов (КПРФ), председатель комитета по транспорту, дорожному хозяйству и информатизации — 2,89 миллиона рублей

Олег Черкашин (ЛДПР), заместитель председателя комитета по труду, вопросам миграции и занятости населения — 2,8 миллиона рублей (в том числе пенсия 173 827,74 рубля)

Юрий Шадрин, заместитель председателя комитета по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению — 2,79 миллиона рублей

Максим Белов (ЛДПР), председатель комитета по экономической политике, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству — 2,68 миллиона рублей

Герман Иванов — 2,61 миллиона рублей

Андрей Чернев («Единая Россия») — 2,61 миллиона рублей

Игорь Найденов, заместитель председателя комитета по экономической политике, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству — 2,6 миллиона рублей

Александр Шестак («Единая Россия») — 2,46 миллиона рублей

Андрей Фоменко («Единая Россия»), (на непрофессиональной основе) — 2,36 миллиона рублей

Иван Новокшонов (ЛДПР), заместитель председателя комитета по транспорту, дорожному хозяйству и информатизации - 2,31 миллиона рублей

Алексей Штырхунов (ЛДПР), (неосвобожденная основа - советник генерального директора АО «Центргазстрой») - 1,8 миллиона рублей

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