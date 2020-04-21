Доходы членов правительства Мурманской области за 2019 год: кто самый богатый

Коронавирус вносит коррективы во все сферы жизни россиян. На днях Владимир Путин перенес сроки публикации сведений о доходах чиновников за 2019 год — сделать это можно до 1 августа.

Правда, в Мурманской области все равно пошли на опережение и решили не откладывать дело в долгий ящик. На сайте регионального правительства уже появились отчеты из деклараций членов «белого дома» Заполярья.

Первый заместитель губернатора Оксана Демченко в 2019 году заработала 9,96 миллиона рублей, тогда как ее супруг всего 11 892 рубля. У правой руки Андрея Чибиса есть садовый участок в 2 тысячи соток, жилой дом (140 квадратных метров) и квартира (55,7 квадратных метра), которую она делит с мужем. Ездит Оксана Николаевна на Kia. Помимо этого у нее есть служебная квартира площадью 98,5 квадратных метра.

До назначения в правительство Мурманской области Оксана Демченко работала в Минстрое. В 2016 году как директор департамента городской среды она заработала 7,6 миллиона рублей (в собственности были два легковых автомобиля, два земельных участка по 2 600 квадратных метров каждый, жилой дом (140,4 квадратных метра), 2 квартиры (100,8 квадратных метра), дача (36 квадратных метров). В 2017 году доход составил уже 10,8 миллиона рублей за счет продажи квартиры, дачи и земельного участка.

Еще один заместитель губернатора и по совместительству министр строительства Оксана Астахова задекларировала доход скромнее — 3,43 миллиона рублей. Из имущества у нее — автомобиль Mazda, квартира (76,4 квадратных метра), в пользовании — служебная квартира 36,1 квадратных метра. Похожий доход у министра информационной политики Александры Кондауровой — 3,84 миллиона рублей. Также она владеет половиной квартиры в 40 квадратных метров.

У первого заместителя главы региона и доходы соответствующие. Фото: Правительство Мурманской области

У других министров и вице-губернаторов зарплаты оказались больше. Например, еще один зам и министр финансов Елена Дягилева отчиталась о 5,64 миллиона рублей. Также у нее солидный список недвижимого имущества: дачные участки (685 и 2171 соток), дом (62,1 квадратных метра), баня (11,1 квадратных метра), две квартиры в разной доли собственности (69,7 и 53 квадратных метров).

Заместитель губернатора Ольга Кузнецова заработала в 2019 году 5,96 миллиона рублей, а ее супруг 3,84 миллиона рублей. Похожий доход у еще одного зама Дмитрия Филиппова — (4,69 миллиона рублей - в 2018 году), и руководителя аппарата правительства Надежды Аксеновой — 5 миллионов рублей.

Стоит отметить, что у всех отчитавшихся членов правительства вся недвижимость — только в России.

КОНКРЕТНО

Кто самый богатый из министров и председателей комитетов в Мурманской области

Дмитрий Панычев, министр здравоохранения — 4,67 миллиона рублей;

Сергей Мякишев, министр труда и социального развития — 4,26 миллиона рублей (3,49 миллиона - в 2018 году);

Татьяна Русскова, министр экономического развития — 3,69 миллиона рублей;

Анна Уварова, председатель комитета государственного и финансового контроля — 3,53 миллиона рублей;

Алексей Коптев, председатель комитета по конкурентной политике — 1,2 миллиона рублей.

Кто самый богатый в правительстве

Оксана Демченко, первый заместитель губернатора - 9,96 миллиона рублей;

Ольга Кузнецова, заместитель губернатора - 5,96 миллиона рублей;

Елена Дягелева, заместитель губернатора - 5,64 миллиона рублей.

Как можно заметить, на сайте правительства пока появились не все отчеты о доходах членов правительства Мурманской области. «Комсомольская правда» будет следить за обновлением данных.

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