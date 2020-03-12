2020-03-12T10:19:19+03:00
Экономика

Госдолг Мурманской области к марту вырос на полтора миллиарда рублей

Региональные расходы пока что преобладают над доходами
Наталья ЛОБАНОВА
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Дефицит бюджета вернулся в Заполярье. Фото: правительство МОДефицит бюджета вернулся в Заполярье. Фото: правительство МО
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Долговые обязательства Мурманской области все растут. Напомним, на начало этого года госдолг регионального бюджета составлял 14,1 миллиарда рублей. И без того немаленькая сумма с тех пор выросла к весне еще на полтора миллиарда и теперь, по последним данным заполярного министерства финансов, она равняется 15,6 миллиардам. К слову, правительство завершило прошлый год с профицитом, однако сейчас наблюдается обратная ситуация.

- На первое марта доходы областного бюджета исполнены в размере 7,5 миллиардов рублей, или на 10,2% от утвержденного на 2020 год объема. Расходы составляют 8,9 миллиардов рублей, а именно 11,4% от годового запаса. Дефицит составил -1,4 миллиарда рублей, - сообщили в министерстве финансов Мурманской области.

В конце прошлого года министр финансов и заместитель губернатора Елена Дягилева отметила, что основными статьями расходов на 2020 год станут образование, здравоохранение, компенсация средств ресурсоснабжающим организациям и теплоснабжение Заполярного.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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