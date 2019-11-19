2019-11-19T10:51:53+03:00
Экономика

Бюджет Мурманской области в 2020 году будет дефицитный, а госдолг составит 19 миллиардов рублей

При доходе в 81,5 миллиарда рублей расходы казны составят 81,8 миллиарда
Мария ПАШЕНКОВА
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Дефицит бюджета Мурманской области в 2020 году составит 0,3 миллиарда рублей.Дефицит бюджета Мурманской области в 2020 году составит 0,3 миллиарда рублей.Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ
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На заседании Мурманской областной Думы был рассмотрен бюджет региона на 2020 год.

Как доложила министр финансов и заместитель губернатора Елена Дягилева, доходы области составят 81,5 миллиарда рублей (увеличились на 11,3 млрд), а расходы - 81,5 миллиарда рублей (увеличились на 8,9 млрд). Таким образом дефицит будет в 0,3 миллиарда.

В плюс заполярной казне пойдут выросшие налоговые поступления: 67 миллиардов - налог на прибыль. 5 миллиардов - это различные дотации, 14 миллиарда - безвозмездные поступления. Например, 3,5 миллиарда рублей регион получил как компенсацию на выросшую стоимость угля и мазута.

Основные расходы в 2020 году будут следующими. Почти 6 миллиардов - компенсация выпадающих расходов ресурсоснабжающим организациям, 583 миллиона - обеспечение бесперебойного теплоснабжения Заполярного (нужную сумму выделит Кольская ГМК).

На здравоохранение выделят 1,8 миллиарда рублей. В том числе 620 миллионов - оборудование для лечения онкобольных и 100 миллионов на помощь для них по ОМС, 167 миллионов - погашение долгов по кредитам медучреждений, 22 миллиона - обеспечение северян бесплатными лекарствами.

594 миллионов направят в сферу образования.

- На 1 января 2020 года государственный долг Мурманской области составит 19 миллиардов рублей. Из них 9,9 миллиарда - долг перед кредитными организациями, 8,6 - бюджетные кредиты, - отметила Елена Дягилева.

Напомним: на 2019 год бюджет Мурманской области был профицитным.

ИСТОЧНИК KP.RU

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