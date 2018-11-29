Бюджет Мурманской области обещает быть профицитным, а вот в казне столицы Заполярья есть дырка

Близится конец года, а, значит, время собирать камни - в Мурманской области обсуждают региональный и городской бюджеты на 2019 год. Пока что законопроекты проходят стадию перехода от рассмотрения в профильных комитетах к первому чтению.

Область в плюсе

Предварительные данные радуют глаз. Так, областная казна в 2019 году обещает быть профицитной. При доходе 60,8 миллиардов рублей расходы составят 60 миллиардов. Профицит составит 797 миллионов рублей.

- На инвестиции в объекты капитального строительства государственной и муниципальной собственности, в 2019 году предусмотрено свыше 2 миллиардов рублей. Средства запланированы с учетом необходимости завершения ранее начатого строительства, а также на объекты, по которым предусмотрено федеральное финансирование. Наиболее значимые - строительство детских садов в Североморске, Полярном, Печенге, школы в Североморске, реконструкция здания областного драматического театра, - сообщили на заседании комитета Думы по бюджету, финансам и налогам под председательством спикера Бориса Пищулина. - В 2019-2021 годах объем государственного долга Мурманской области будет находиться на экономически безопасном уровне: на 1 января 2020 года его объем составит 21,5 миллиарда рублей, через год - 21,5, в 2022-м - 21,4.

К слову, доходы на 2020 и 2021 года обещают быть 62 и 63,8 миллиарда рублей соответственно. Расходы 62,2 и 64,1 миллиарда рублей. Как видно, депутатам еще придется подумать, как сохранить казну в плюсе. Для сравнения, в этом году доходы составили 58 миллиардов рублей, а расходы - 63 миллиарда.

Очередное заседание. Фото: Мурманская областная Дума.

Город в минусе

А вот городской бюджет, увы, обещает быть со знаком минус. Хотя в горсовете на 51 заседании уточнили, что дефицит будет меньше, чем в этом году. К слову, в этот четверг парламентарии обсуждали и бюджет 2018-го, и 2019-го.

- Сегодня законопроект о бюджете на 2019 год рассматривается в первом чтении, только по основным пунктам: расходы и доходы, дефицит. В общем, как бюджет будет выполняться. Основная статья доходов, как обычно, это налоговые отчисления физических лиц, упрощенная система налогооблажения также юридических лиц, например, сельхозналог от рыбаков, - сообщил депутат Сергей Веллер.

Если говорить конкретно, то доходы Мурманска в 2019 году составят чуть больше 14 миллиардов рублей, а расходы - 14,5, дефицит - 425 миллионов рублей. Постепенно отрицательный «хвост» будет сокращаться: в 2020-м - 353 миллиона, в 2021-м - 351.

В первом чтении законопроект бюджета был принят единогласно. Также в полном составе депутаты утвердили поправки к бюджету на этот год. Оказалось, что к концу года доходы увеличились за счет налоговых и неналоговых поступлений: продажи и аренды муниципальной земли и имущества, выросшие акцизы на топливо.

При этом потребовались дополнительные расходы, например, на льготное питание в садах и школах, так как детей стало больше, капитальный ремонт чаши «Авангарда» за почти 6 миллионов рублей, выездные соревновании хоккейного клуба «Мурман» - 4 миллиона рублей, замену окон в детских садах - 45 миллионов рублей.

СПРАВКА «КП»

60 миллиардов рублей дохода Мурманской области в следующем году - это много или мало?

Для сравнения, столько же хотят потратить за пять лет на программу переселения из ветхого жилья в Республике Саха (Якутия).

На такую сумму набрали кредитов жители Владимирской области за девять месяцев этого года.

За эти деньги можно 10 раз отремонтировать пострадавший в ЧП в доке Росляково авианосец «Адмирал Кузнецов» (глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов сообщил, что на устранение повреждений уйдет 70 миллионов рублей), а общая модернизация оценивается примерно в 52 миллиарда.