Маленьким северянам со спинальной мышечной атрофией оплатят лечение из бюджета Мурманской области

6 Март 2020 2020-03-06T12:16:39+03:00

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Диагноз SMA (спинальная мышечная атрофия) - один из самых страшных, что могут услышать родители. Дети с таким недугом долго не живут, ведь перестают дышать самостоятельно.

Остановить прогрессирование болезни можно при помощи дорогого лекарства "Спинраза", а для полного лечения разработано самое дорогое лекарство в мире Zolgensma. Напомним, что сейчас в Мурманской области диагноз SMA поставлен четырем детям, для двух собирают деньги: Тимоше Мордасову на "Спинразу", а Мише Жукову - на Zolgensma (уколы "Спинразы" ему оплатили благотворители).

Сейчас семьям мальчиков станет жить чуть легче, ведь из регионального бюджета выделили 80 миллионов рублей на нужные им препараты. Как уточнили в минздраве региона, два ребенка попали в гуманитарную программу и получают лечение с июля 2019 года бесплатно. Третий малыш в эту программу не вошел, но ведомство добивалось лечения.

- В январе мы получили официальное назначение "Спинразы" для третьего ребенка, которого добивались с прошлого года. Сейчас идет закупка лекарства – это занимает определенное время. Первое введение препарата ему планируется в апреле, сделать это мы сможем уже в Мурманске, а не в Москве. Два других ребенка получат Спинразу за счет средств регионального бюджета по окончании терапии Спинразой в рамках гуманитарной программы, – уточнил министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев.

Цена одного укола - почти 7 миллионов рублей, а в год одному ребенку надо минимум три укола.

ИСТОЧНИК KP.RU