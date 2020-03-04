Маленькому Мише Жукову из Мурманска с болезнью СМА иностранцы помогли с дорогими уколами

4 Март 2020 2020-03-04T16:59:09+03:00

Но для спасения мальчика надо собрать еще 143 миллиона рублей

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Мало кто из мурманчан не знает историю годовалого Миши Жукова. У малыша страшный диагноз - SMA l-го типа (спинальная мышечная атрофия младенческая форма). Если такой ребенок не получит дорогое лечение, то может не дожить до двух лет.

Сейчас родители Миши собирают деньги на лекарство Zolgensma - самый дорогой препарат в мире! Стоит он 2,4 миллиона долларов или почти 164 миллиона рублей. На данный момент благодаря добрым сердцам уже собрано порядка 19,6 миллиона рублей.

А пока Миша получает другое лечение - препарат "Спинразу". Его отличие от Zolgensma в том, что он пожизненный, тогда как самое дорогое лекарство в мире может за раз вылечить мальчика.

- Уколы "Спинразы" нам помогли оплатить иностранные благотворители. В Москве уже Мише сделали шесть уколов, остался седьмой. Это лекарство остановит прогрессирование болезни, но надо будет в течение всей жизни делать по три укола в год, а это 21 миллион рублей, - рассказала "КП" мама Миши Марина Жукова.

Узнать, как помочь Мише, можно в группе поддержки мальчика.

ИСТОЧНИК KP.RU