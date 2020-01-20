Предварительный итог 2019 года: Госдолг Мурманской области – 14,1 миллиарда рублей
У бухгалтеров настала горячая пора – годовые отчеты. В правительстве Мурманской области уже подвели итоги. Правда, пока только предварительные, срок сдачи отчетности – 16 марта.
- Доходы регионального бюджета в 2019 году составили 82,7 миллиарда рублей. Это на 19 миллиардов больше, чем в 2018-м. Основной рост произошел за счет налоговых и неналоговых доходов. Так, например, только безвозмездные поступления выросли более чем в два раза и составили 14,2 миллиарда рублей, - отметила вице-губернатор и министр финансов Мурманской области Елена Дягилева.
А вот бюджетные расходы составили 78,8 миллиардов рублей. Правда, все равно исполнили его не в полной мере, а на 95,9%. Деньги остались благодаря экономии, которая появилась в ходе закупочных процедур и невостребованных зарезервированных средств.
По традиции, большая часть денег была потрачена на социальную политику – 20,7 миллиарда рублей. Еще 16,8 миллиардов получило образование, а 12,8 – ЖКХ. 8,1 миллиардов был направлено на здравоохранение и 6,8 – на национальную экономику.
Тем не менее, по итогам 2019 года госдолг Мурманской области составил 14,1 миллиард рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU