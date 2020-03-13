2020-03-13T14:54:52+03:00
Общество

Изменились доходы и расходы бюджета Мурманской области

К концу 2020 года госдолг региона вырастет
Мария ПАШЕНКОВА
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Расходная часть бюджета Мурманской области выросла.Расходная часть бюджета Мурманской области выросла.Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ
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Ситуация на мировом рынке и ослабление рубля не могут не сказаться на бюджетах регионов. Впрочем, на казну Мурманской области влиет не только это. На последнем заседании Мурманской областной Думы министр финансов Елена Дягилева представила изменения.

Так, выросли и доходы, и расходы: на 1,8 миллиарда и 5,3 миллирда рублей соответственно. Теперь планируемые доходы составят 75,7 миллиарда рублей , а расходы 82,3 миллиарда рублей. Бюджет Мурманской области остается деффицитным - 6,6 миллиарда рублей со знаком минус.

Как и ожидалось, основные статьи расходов - здравоохранение, образование и социалка. В частности, денег потребуют выплаты для детей от 3 до 7 лет, организация бесплатных обедов в школах, повышение зарплат пожарным, увеличение выплат ветеранам Великой Отечественной войны и другие.

Помимо этого к концу года вырастет госдолг региона. Сейчас он составляет 14,1 миллиарда рублей, а к началу 2021-го верхний предел достигнет 19,6 миллиарда рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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