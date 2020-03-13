Изменились доходы и расходы бюджета Мурманской области

13 Март 2020 2020-03-13T14:54:52+03:00

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Ситуация на мировом рынке и ослабление рубля не могут не сказаться на бюджетах регионов. Впрочем, на казну Мурманской области влиет не только это. На последнем заседании Мурманской областной Думы министр финансов Елена Дягилева представила изменения.

Так, выросли и доходы, и расходы: на 1,8 миллиарда и 5,3 миллирда рублей соответственно. Теперь планируемые доходы составят 75,7 миллиарда рублей , а расходы 82,3 миллиарда рублей. Бюджет Мурманской области остается деффицитным - 6,6 миллиарда рублей со знаком минус.

Как и ожидалось, основные статьи расходов - здравоохранение, образование и социалка. В частности, денег потребуют выплаты для детей от 3 до 7 лет, организация бесплатных обедов в школах, повышение зарплат пожарным, увеличение выплат ветеранам Великой Отечественной войны и другие.

Помимо этого к концу года вырастет госдолг региона. Сейчас он составляет 14,1 миллиарда рублей, а к началу 2021-го верхний предел достигнет 19,6 миллиарда рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU