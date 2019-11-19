2019-11-19T11:28:57+03:00
Экономика

Депутат Мурманской областной Думы Борис Пищулин о доходах бюджета в 2019 года: "Мы никогда такого не видели"

Обслуживание госдолга региона стало самым низким на последние пять лет
Мария ПАШЕНКОВА
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Доход казны региона вырос за счет налога на прибыль.Доход казны региона вырос за счет налога на прибыль.Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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Бюджет Мурманской области на 2019 год был принят с профицитом в 797 миллионов рублей. При доходе 60,8 миллиардов рублей расходы составили 60 миллиардов.

К концу года ожидали дефицит, что является обычной практикой. Но реальное положение дел удивило даже повидавших многое депутатов.

- За девять месяцев доходы выросли на 46% и составили 16 миллиардов рублей. Это сумасшедшие цифры, мы никогда такие не видели, - отметил председатель комитета Мурманской областной Думы по бюджету, финансам и налогам Борис Пищулин.

В первую очередь казна пополнялась за счет налога на прибыль. По сравнению с аналогичным периодом 2018 года он вырос в 1,7 раза.

- Такие показатели очень радуют, но при этом и пугают, потому что объективных причин для них нет. Как нам объяснили в минэко, это была разовая акция за счет реорганизации одного из производств. И в 2020 году такого не будет, - отметил Борис Пищулин.

С начала года госдолг Мурманской области уменьшился на 2,7 миллиарда рублей и составил 16 миллиардов рублей. Его обслуживание стало самым низким за последние пять лет.

Напомним: бюджет региона в 2020 году будет дефицитным.

ИСТОЧНИК KP.RU

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