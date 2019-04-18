Доходы депутатов Мурманской областной Думы: кто самый бедный и богатый

Самые богатые люди, согласно декларациям, работают вовсе не в правительстве Мурманской области. Практика последних лет показывает, что доходы депутатов хоть Мурманской областной Думы, хоть горсовета гораздо выше, чем того же губернатора. Пришло время сравнить и в этом году.

Напомним, что врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис первым отчитался о своем материальном состоянии: 16,3 миллиона рублей, заработанных в 2018 году, таунхаус в Испании и две квартиры.

Следом за начальником декларации показали члены правительства. Самым богатым оказался заместитель губернатора Евгений Никора – 8,4 миллиона рублей. Также стало известно о доходах представителей Заполярья в Госдуме и Совфеде.

Теперь же пора взглянуть на отчеты депутатов Мурманской областной Думы. Самый богатый народный избранник – почетный гражданин нашего региона Виктор Сайгин из «Единой России», который работает на неосвобожденной основе. Он заработал 33,2 миллиона рублей, а его супруга – 300 тысяч. В собственности у него земельный участок (2596 кв.м), дом (39,8 кв.м) и нежилое помещение (2851,8 кв.м). Пальму первенства в региональном парламенте Виктор Сайгин удерживает второй год подряд.

На втором месте идет заместитель председателя Василий Омельчук тоже из «Единой России». Он тоже находится на неосвобожденной основе – 28,7 миллионов рублей (супруга 624 тысячи рублей). В собственности у него два земельных участка (2000 и 870 кв.м), жилой дом (113,2 кв.м), квартира (206,9кв.м), гараж (60 кв.м). А еще целый автопарк: «Мосвич», Toyota Land Cruiser 200, снегоход Ski-Doo Skandic, надувная лодка «Скат S-330», прицеп.

В тройке главных богачей облдумы также Алексей Штырхунов из «Единой России» – 18,3 миллиона рублей. Что не удивительно, он тоже работает в парламенте региона на неосвобожденной основе. Только вот у него нет собственности. Ни машины, ни квартиры… Его жена заработала миллион рублей. И у нее, к слову, аж пять квартир от 30 кв.м до 54,7 кв.м.

А где же председатель? Сергей Дубовой находится только на десятой строке с 5 миллионами рублей (его супруга задекларировала 1,3 миллиона). У спикера облдумы есть два земельных участка (1221 и 1190 кв.м), квартира (53,9 кв.м) и прицеп. А у его жены - Land Rover Freelander.

Самый «бедный» депутат – Андрей Фоменко, который находится на профессиональной основе. Он в 2018 году стал богаче на 2,3 миллиона рублей. В собственности имеет квартиру (55,9 кв.м) и Toyota RAV 4. Его вторая половинка отчиталась о 1,8 миллиона рублей.

СПРАВКА «КП»

Сколько зарабатывают депутаты Мурманской областной Думы

Виктор Сайгин - 33,2 миллиона рублей

Василий Омельчук, заместитель председателя Мурманской областной Думы - 28,7 миллиона рублей

Алексей Штырхунов - 18,3 миллиона рублей

Валерий Пантелеев, председатель комитета Мурманской областной Думы по природопользованию, экологии, рыбохозяйственному и агропромышленному комплексу - 10,9 миллиона рублей

Михаил Ильиных, председатель комитета Мурманской областной Думы по вопросам безопасности, военно-промышленного комплекса, делам военнослужащих и закрытых административно-территориальных образований 9,9 миллиона рублей

Олег Минин, заместитель председателя комитета Мурманской областной Думы по социальной политике и охране здоровья - 7,1 миллиона рублей

Юрий Назаров - 6,5 миллиона рублей

Михаил Антропов, председатель комитета Мурманской областной Думы по транспорту, дорожному хозяйству и информатизации - 5,9 миллиона рублей

Максим Белов, руководитель фракции «ЛДПР», председатель комитета Мурманской областной Думы по экономической политике, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству - 5,3 миллиона рублей

Роман Пономарев, заместитель председателя комитета Мурманской областной Думы по социальной политике и охране здоровья - 5 миллионов рублей

Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной Думы - 5 миллионов рублей

Алексей Игумнов - 4,5 миллиона рублей

Вячеслав Попов, заместитель председателя комитета Мурманской областной Думы по вопросам безопасности, военно-промышленного комплекса, делам военнослужащих и закрытых административно-территориальных образований - 4,4 миллиона рублей

Владимир Мищенко, руководитель фракции «Единая Россия»¸ первый заместитель председателя Мурманской областной Думы - 4,2 миллиона рублей

Герман Иванов - 4 миллиона рублей

Лариса Круглова, председатель комитета Мурманской областной Думы по образованию, науке, культуре, делам семьи, молодежи и спорту - 3,9 миллиона рублей

Владимир Ахрамейко - 3,4 миллиона рублей

Наталия Ведищева, заместитель председателя Мурманской областной Думы - 3,2 миллиона рублей

Надежда Максимова, председатель комитета Мурманской областной Думы по социальной политике и охране здоровья - 3 миллиона рублей

Олег Черкашин, заместитель председателя комитета Мурманской областной Думы по труду, вопросам миграции и занятости населения - 3 миллиона рублей

Борис Пищулин, председатель комитета Мурманской областной Думы по бюджету, финансам и налогам - 3 миллиона рублей

Евгений Тарбаев - 3 миллиона рублей

Александр Макаревич, руководитель фракции «Справедливая Россия», председатель комитета Мурманской областной Думы по труду, вопросам миграции и занятости населения - 3 миллиона рублей

Леонид Лукичев, заместитель председателя комитета Мурманской областной Думы по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению - 2,7 миллиона рублей

Игорь Найденов - 2,7 миллиона рублей

Юрий Шадрин, заместитель председателя комитета Мурманской областной Думы по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению - 2,6 миллиона рублей

Геннадий Степахно, руководитель фракции «КПРФ», заместитель председателя комитета Мурманской областной Думы по труду, вопросам миграции и занятости населения - 2,6 миллиона рублей

Иван Новокшонов, заместитель председателя комитета Мурманской областной Думы по транспорту, дорожному хозяйству и информатизации - 2,5 миллиона рублей

Александр Шестак - 2,5 миллиона рублей

Андрей Чернев - 2,4 миллиона рублей

Андрей Фоменко - 2,3 миллиона рублей