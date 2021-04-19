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Общество19 апреля 2021 15:35

Доходы членов правительства Мурманской области за 2020 год: кто самый богатый

Какие доходы были у членов правительства Мурманской области в 2020 году, кто самый богатый
Мария ПАШЕНКОВАМария ПАШЕНКОВА
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Первыми данные деклараций за 2020 год представили члены правительства Мурманской области.

Первыми данные деклараций за 2020 год представили члены правительства Мурманской области.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

Декларационная кампания-2021 подходит к концу, физические лица должны отчитаться о своих доходах за предшествующие 12 месяцев до 30 апреля. Первыми данные деклараций за 2020 год представили члены правительства Мурманской области.

Самый большой доход оказался у вице-губернатора Елены Дягилевой - 14 миллионов рублей, в эту сумму входят средства от продажи квартиры и машины. В топ-3 по доходам также вошли еще два вице-губернатора: первый заместитель Оксана Демченко (10,4 миллиона) и Ольга Кузнецова (9,3 миллиона).

Самый скромный доход у Александры Кондауровой, которая в 2020 году ушла в декрет с должности министра по информационной политике, - 2,7 миллиона рублей.

Напомним: в прошлом году (по итогам доходов за 2019-й год) самой богатой стала Оксана Демченко - почти 10 миллионов рублей.

Если смотреть по доходам вторых половинок членов регионального правительства, то больше всех заработала жена министра энергетики и ЖКХ Алексея Лыженкова - 9,7 миллиона рублей. 6,4 - доход супруга Александры Кондауровой. А вот супруг Оксаны Демченко за год заработал всего 15 тысяч рублей.

СПРАВКА «КП»

Сколько заработали члены правительства Мурманской области за 2020 год

Вице-губернатор Оксана Демченко - 10,4 миллиона

Вице-губернатор Елена Дягилева - 14 миллионов

Вице-губернатор Владимир Евменьков - 3,5 миллиона

Вице-губернатор Ольга Кузнецова - 9,3 миллиона

Вице-губернатор - министр строительства Владислав Сандурский - 6 миллионов

Вице-губернатор Юрий Сердечкин - 5,9 миллиона

Начальник Управления по реализации антикоррупционной политики Артем Долгов - 3 миллиона

Министр юстиции Ксения Зинаиуллина - 5,6 миллиона

Министр информационной политики (помощник губернатора) Александра Кондаурова - 2,7 миллиона

Председатель комитета по конкурентной политике Алексей Коптев - 4,3 миллиона

Министр энергетики и ЖКХ Алексей Лыженков - 4,7 миллиона

Министр социального развития и труда Сергей Мякишев - 4,2 миллиона

Министр здравоохранения Дмитрий Панычев - 8 миллиона

Министр развития Арктики и экономики Татьяна Русскова - 5,7 миллиона

Председатель комитета государственного и финансового контроля Анна Уварова - 3 миллиона

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