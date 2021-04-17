Андрей Чибис: «В Мурманской области определяются земли под "Арктический гектар"»

В Мурманской области ищут земли под программу "Арктический гектар". Фото: Олег ФИЛОНОК

Уже в скором времени россияне смогут получать земли по программе «Арктический гектар», который станет расширением программы «Дальневосточный гектар». О подготовке к ее реализации в Заполярье рассказал губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

- На заседании правительства Михаил Мишустин объявил о расширении «Дальневосточного гектара» на Арктические территории. Премьер-министр рассказал, что граждане смогут взять земельные участки по упрощенной процедуре и в более короткие сроки, - отметил Андрей Чибис.

Для действия программы в нашем регионе ищут подходящие земельные участки. Как уточнил глава региона, уже сейчас речь идет о выделении почти миллиона гектаров.

- В том числе земли, расположенные недалеко от известных туристических мест, а также вблизи городов, федеральных и региональных дорог. Есть интересные места вблизи Мурманска, Мончегорска и Кандалакши, - добавил Андрей Владимирович.

На указанных участках можно будет развивать бизнес или же просто построить дом

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