Правительство Мурманской области окажет финансовую поддержку приютам для бездомных животных

Старт конкурса запланирован на май. Фото: Василий Вахрин

17 июля губернатор Мурманской области Андрей Чибис посетил в областном центре акцию против насилия над животными. В этот же день он одобрил предложение о материальной поддержке приютов для бездомных животных в регионе.

Новую меру поддержки предложила ввести вице-губернатор Ольга Кузнецова после посещения приюта «Надежда» в Североморске. Всего в регионе девять НКО, занимающихся лечением, содержанием и социальной адаптацией бездомных хвостатых.

- В этом приюте содержится порядка 150 собак, при этом среди них нет агрессивных, они все здоровы. Это еще раз подтверждает, что те люди, для которых это не является бизнесом, заботятся о животных совсем на другом уровне и нам важно дать им эту возможность: расширяться, приобретать необходимое оборудование, медикаменты. Хотим запустить конкурс грантов на сумму 3,5 миллиона рублей, – отметила заместитель губернатора. Сейчас программа находится в статусе разработки. Старт конкурса запланирован на май. Узнать подробнее о программе можно, обратившись в комитет по ветеринарии Мурманской области по электронной почте komvet@gov-murman.ru или по телефону (8152) 686-830.

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