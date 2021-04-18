57-летняя жительница Мурманска лишилась всех своих сбережений из-за мошенников

По факту мошенничества возбуждено и расследуется уголовное дело. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Жительница Мурманска попалась на уловку мошенников и потеряла все свои деньги. 57-летней северянке пришлось обращаться в полицию.

- Женщине позвонил незнакомец, который представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил, что мурманчанке положена компенсация за ранее приобретенные некачественные БАДы. Мошенник сообщил пенсионерке, что по решению суда ей полагается денежная компенсация за причиненный ущерб, однако для ее получения нужно оплатить налог и иные расходы, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

Так как раньше женщина покупала различные препараты, то поверила собеседнику. Северянка отправилась в банк, где перевела больше 320 тысяч рублей на счет мошенникам. После этого она попыталась связаться с лже-сотрудником, но все было тщетно.

По факту мошенничества возбуждено и расследуется уголовное дело. Полицейские установили, что связь поддерживалась по абонентским номерам, зарегистрированным в Москве.

Полиция напоминает, что компенсация за биологически активные добавки - одна из распространенных схем обмана людей.

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