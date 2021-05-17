Андрей Сысоев о проверке из-за дома в Латвии: «"Расследования" высосаны из пальца»

Молчание в несколько дней он объяснил тем, что был в краткосрочном отпуске из-за болезни дочери. Фото: Администрация города Мурманска

На прошлой неделе глава Мурманска Андрей Сысоев представил свою декларацию о доходах за 2020 года. И разгорелся скандал.

Если посмотреть на документы, то ничего необычного в нем нет: глава города и по совместительству председатель Совета депутатов заработал почти 4 миллиона рублей (сумма "средняя" для наших власть имущих), рассказал о трех квартирах в России. Но СМИ зацепило не то, что есть в декларации, а то, чего в ней, по их мнению нет.

Наши коллеги сообщили о доме и земельном участке в Латвии, которыми владеет бывшая супруга главы администрации, с которой он развелся в 2016 году.

- Бизнес в прибалтийской стране Эльвира Сысоева регистрировала, когда глава Мурманска Андрей Сысоев уже работал чиновником. Это имущество также отсутствует в его декларациях, поданных с 2010 по 2015 год. В 2016 Сысоев развелся с супругой, ее данные с тех пор исчезли из официальных отчетов мурманского руководителя, - сообщает "СеверПост".

На оперативном совещании в правительстве Мурманской области 17 мая губернатор Андрей Чибис поручил проверить главу Мурманска на соответствие занимаемой должности. В этот же день Андрей Сысоев прокомментировал эту ситуацию.

Молчание в несколько дней он объяснил тем, что был в краткосрочном отпуске из-за болезни дочери (Андрея Ивановича действительно не видели на мероприятиях в городе, в том числе на праздновании Дня Победы).

- На сайтах и в соцсетях опубликованы высосанные из пальца "расследования" в отношении меня и моей бывшей жены, с которой я разведен с 2016 года. Особо горячие головы уже отправили меня в добровольную отставку. В связи с этим считаю необходимым заявить: никаких законов я не нарушал, не нарушаю и не собираюсь нарушать в будущем. Все данные о моих доходах и собственности, а также налоговые декларации неоднократно проверены компетентными органами. Я чист перед законом и перед мурманчанами. И в отставку уходить не собираюсь. Мне известны заказчики и исполнители этой провокации. Понятны их цели. В связи с этим я обратился в правоохранительные органы с просьбой разобраться в данной ситуации, - написал на личной странице в "Вконтакте" Андрей Сысоев.

Все происходящее он назвал информационной войной. Мы приводим его мнение полностью:

- Приезжие управленцы и менеджеры пытаются все это [достижения] перечеркнуть, убеждая нас, что раньше мы неправильно строили, неправильно любили свой город, неправильно жили. Политические гастролеры, похоже, хотят превратить город-герой в город временщиков, вахтовиков и пиар-менеджеров. Наглой ложью и информационными провокациями они стараются вызвать недоверие к избранному руководству города и депутатам, за которых проголосовали тысячи мурманчан. А вместо совместной конструктивной работы и решения насущных проблем нам предлагают воздушные замки и веселые картинки о светлом будущем. В городе-герое Мурманске пытаются искусственно создать политический кризис, нагнетаются страсти и недоверие. Отдельные СМИ превращены в генераторы лжи и провокаций. Мурманчан накачивают гигантскими порциями вранья, людей хотят насильно заставить ненавидеть власть, ненавидеть все вокруг, ненавидеть друг друга… Заразой недоверия хотят накрыть наш город. Мы на эти провокации не поддадимся. Закон и интересы мурманчан – главное в моей работе как руководителя города. Глава муниципального образования и Совет депутатов стоят и будут стоять на страже интересов города-героя Мурманска и его жителей.

Напомним, что губернатор поручил проверить также декларации глав других муниципалитетов.

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