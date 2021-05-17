Андрей Чибис: проблему с вывозом покрышек надо решать

Такие отходы из-за повышенного класса опасности не относятся к категории ТКО и не должны вывозиться региональным оператором. Фото: Алексей БУЛАТОВ

По весне на улице появляются не только цветы, но и покрышки. Автовладельцы меняют резину с зимней на летнюю, и в лучшем случае "шиповка" отправляется на хранение в гараж, на дачу или, в крайнем случае, на балкон. А вот в худшем - водители выкидывают старую резину, и не всегда даже к контейнерам.

Такие отходы из-за повышенного класса опасности не относятся к категории ТКО и не должны вывозиться региональным оператором. Но ситуация складывается так, что его все-таки надо привлекать к решению проблемы.

- Регионального оператора нужно мотивировать вывозить покрышки. Они копятся и портят вид, - сообщил на оперативном совещании в правительстве губернатор Андрей Чибис.

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