Глава Мурманска Андрей Сысоев за 2020 год заработал 3,8 миллиона рублей

Председатель горсовета, глава администрации Мурманска Андрей Сысоев задекларировал 3,8 миллиона рублей. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Депутаты Совета депутатов Мурманска отчитались о доходах за 2020 год. Самым богатым городским парламентарием стала Антонина Таран.

Председатель горсовета, глава администрации Мурманска Андрей Сысоев задекларировал 3,8 миллиона рублей. Вся его недвижимость - в России: три квартиры (57, 56,5 и 55,3 кв. м), два гаража (39,6 и 39,6 кв. м). В пользовании у Андрея Ивановича квартира (57,6 кв. м), нежилое здание (164,5 кв. м), два земельных участках (1499 и 3171 кв. м).

А вот автотранспорта у главы города нет.

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