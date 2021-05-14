Мурманск
Еще
Радио
Мурманск
Еще
Радио
Мурманск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество14 мая 2021 17:23

Глава Мурманска Андрей Сысоев за 2020 год заработал 3,8 миллиона рублей

Глава Мурманска отчитался о доходах за 2020 год
Мария ПАШЕНКОВАМария ПАШЕНКОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Председатель горсовета, глава администрации Мурманска Андрей Сысоев задекларировал 3,8 миллиона рублей.

Председатель горсовета, глава администрации Мурманска Андрей Сысоев задекларировал 3,8 миллиона рублей.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

Депутаты Совета депутатов Мурманска отчитались о доходах за 2020 год. Самым богатым городским парламентарием стала Антонина Таран.

Председатель горсовета, глава администрации Мурманска Андрей Сысоев задекларировал 3,8 миллиона рублей. Вся его недвижимость - в России: три квартиры (57, 56,5 и 55,3 кв. м), два гаража (39,6 и 39,6 кв. м). В пользовании у Андрея Ивановича квартира (57,6 кв. м), нежилое здание (164,5 кв. м), два земельных участках (1499 и 3171 кв. м).

А вот автотранспорта у главы города нет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Прокуратура проводит проверку после смертельного ДТП с журналистами в Мурманской области. Авария случилась под Магнетитами 4 мая (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru