Главный прокурор Мурманской области заработал в 2020 году 2,9 миллиона рублей

А вот заместители Сергея Паволина заработали больше начальника. Фото: Правительство МО

Мы уже знаем доходы за 2020 год членов правительства Мурманской области, губернатора, главы администрации и главного следователя.

Также о доходах отчитался главный прокурор Заполярья Сергей Паволин. Напомним: надзорное ведомство он возглавил в апреле этого года, до этого он работал в Ростовской области.

За 2020 год он заработал 2,9 миллиона рублей, ни квартир, ни машин у него в собственности нет. А вот его супруга заработала 3 миллиона рублей, она владеет Toyota Venza, земельным участком (1500 кв. м), двумя квартирами (45 и 80 кв. м), нежилым помещением (28,4 кв. м).

А вот заместители Сергея Паволина заработали больше начальника. Сергей Швецов задекларировал доход в 5,7 миллиона рублей, а Игорь Швецов - 4,7 миллиона.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жительница Апатитов решила стать брокером и лишилась почти 800 тысяч рублей. 31-летняя северянка столкнулась с мошенниками (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru