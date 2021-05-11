Сколько заработал главный следователь Мурманской области в 2020 году

Главный следователь Заполярья в 2020 году заработал 7,6 миллиона рублей.

Глава СУ Следственного комитета по Мурманской области Андрей Ефремов отчитался о доходах за 2020 год.

Главный следователь Заполярья заработал 7,6 миллиона рублей или 633 тысячи рублей в месяц (6,7 миллиона в 2019 году). Автопарк у Андрея Ефремова скромный - Toyota. Его супруга задекларировала доход в 1,9 миллиона рублей и Mercedes.

В собственности у главы регионального Следкома земельный участок (1250 кв.м) и дом (75,1 кв. м), квартира (77,1 кв. м). А еще есть служебная квартира (91,7 кв. м).

Заместитель Андрея Ефремова Олег Коробов заработал 6 миллионов рублей. У него в пользовании есть три квартиры (91,7, 61 и 59,2 кв. м), а также он владеет Mercedes.

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