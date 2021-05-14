Доход депутатов Совета депутатов Мурманска за 2020 год: декларации, зарплаты, кто самый богатый

Больше всех за 2020 год (не первый год подряд) заработала Антонина Таран - почти 111 миллионов. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Вслед за членами правительства Мурманской области, губернатором, главой администрации Мурманска, депутатами облдумы, главным следователем и главным прокурором региона о своих доходах отчитались депутаты горсовета Мурманска.

Больше всех за 2020 год (не первый год подряд) заработала Антонина Таран - почти 111 миллионов (является генеральным директором в ООО «Агро-М»). На втором месте - Александр Зайцев (8,6 миллиона рублей, заместитель директора в ФГБУ ММЦ им. Н.И. Пирогова ФМБА России) и Елена Меркушова (6,6 миллиона, председатель Мурманской областной организации профсоюза работников народного образования и науки РФ).

А вот меньше всех заработал Антон Набатов - 721 тысячу рублей (примерно по 60 тысяч рублей, генеральный директор «СДЭК-НБТ»). Также в тройку депутатов с самыми маленькими по сравнению с коллегами зарплатами вошли Татьяна Ковалева (785 тысяч рублей, ведущий специалист в ММБУ «УОДОМС»), Ирина Матвеева (985 тысяч, заведующая детским садом №46).

Председатель горсовета и глава Мурманска Андрей Сысоев заработал 3,8 миллиона рублей.

Если у членов правительства Мурманской области и губернатора вся недвижимость находится в России (только у Андрея Чибиса есть тайн-хаун в Испании), у депутатов горсовета есть недвижимость в других странах.

Так, у Игоря Мораря есть жилой дом и земельный участок в Норвегии, у его супруги - две квартиры в Чехии. Станислав Ланин владеет квартирой в Болгарии, супруг Антонины Таран - квартирой на Украине.

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