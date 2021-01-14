2020 год выдался для всех как минимум не простым, и это подтверждает то немалое количество преступлений, которое было совершено за 12 минувших месяцев. О том, как часто жители Мурманской области перешагивали границу закона, рассказали в прокуратуре региона.Преобладают воры и жуликиСогласно данным ведомства, за прошлый год зарегистрировано 12 288 преступлений, что на 111 или 0,9% больше, чем было ранее.Преобладают, конечно же, кражи - их 31,7%. Так, в августе жители Кандалакши украли 9 тонн алюминия, а житель Мурманска стащил с предприятия 170 килограммов камбалы. И таких инцидентов хоть пруд пруди.На втором месте - мошенничества (21,5%). Аферисты чуть ли не каждый день обманывают доверчивых жителей, особенно пенсионеров. Например, житель Мончегорска лишился более 3 миллионов рублей после разговора с мошенниками. А 57-летний мурманчанин вообще попал в больницу с инсультом, когда перевел жуликам все деньги с карты. Был в прошлом году выявлен и нерадивый мурманский полицейский, который пытался украсть Toyota Hilux за 1,2 миллиона рублей. В отношении него завели уголовное дело за мошенничество в особо крупном размере.Тройку замкнули преступления, связанные с оборотом наркотиков - 10,4%. Кто-то в гаражах лабораторию по производству амфетамина устраивает, другие занимаются контрабандой запрещенных веществ из США.За год число краж увеличилось на 9,4%, мошенничеств - на 31,6%, а количество наркотических преступлений, наоборот, снизилось на 10,9%.Темный криминалК сожалению, тяжких и особо тяжких преступлений стало больше на 29,6%. Их число выросло с 2 710 до 3 514. При столь значительном росте раскрывать подобные деяния стало сложнее. Раскрываемость снизилась на 11,5% и составила 30,3%.Зато на 17,1% снизилось количество убийств и покушений на убийство. Зарегистрировано 116 преступлений, связанных с причинением тяжкого вреда здоровью человека, их число уменьшилось на 13,4%.Погибших людей от преступных посягательств стало меньше на 6,3%. В 2020 году от действий злоумышленников умерли 104 человека. Можно вспомнить случаи, когда в тело местного жителя вонзали нож, и удар оказывался для него смертельным. Так, в Кандалакше закололи мужчину, потому что тот стал угрожать другу вилкой. А житель Апатитов 42 раза ударил ножом свою сожительницу. После такого женщина скончалась на месте.На 5,6% возросло число преступлений, совершенных с использованием оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных или имитирующих устройств. Напомним: в Апатитах попал под стражу хозяин турбазы, который схватил винтовку и открыл огонь по полицейским.А вот число зарегистрированных преступлений экономической направленности снизилось на 16,5%. При этом коррупционеров стало больше на 9,5%. За взятки ждут наказания сотрудника мурманской библиотеки, чиновника из Росстандарта, замминистра имущественных отношений Мурманской области.К слову, практически каждое третье преступление совершается людьми в состоянии алкогольного опьянения, а более трети преступлений – ранее судимыми северянами.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕНа \\"ковидных\\" новогодних праздниках в Мурманской области сократилось число пожаров и ДТП. А вот преступлений меньше не стало (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru