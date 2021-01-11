На минувших новогодних праздниках в Мурманской области действовал ряд ограничений. Может, поэтому в регионе они прошли спокойнее, чем в прошлом году.- За первые дни 2021 года можно было наблюдать снижение негативных показателей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В праздники произошло 66 пожаров, что на 11 меньше, чем в прошлом году. Погиб один человек, в прошлом погибших было двое. Спасены 11 человек, - уточнил председатель комитета по обеспечению безопасности населения Мурманской области Сергей Приходько.Также стало меньше ДТП, и за праздники не было ни одной смертельной аварии. Еще хорошие новости: никто из северян и гостей региона не погиб на водоемах или по лавиной (а они за длинные выходные сошли 26 раз). 11 раз жители разных населенных пунктов оставались без горячей или холодной воды или же отопления. Всего аварийно-спасательные службы региона привлекались к работе 56 раз.А вот преступлений меньше не стало. По данным УМВД России по Мурманской области, на территории региона зафиксировано 57 преступлений различного характера и степени тяжести. Этот показатель сравним с прошлогодним.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕНа январских праздниках жители Мурманской области стали чаще попадать в травмпункт. И чаще звонить в скорую (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru