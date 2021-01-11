У медработников, как и пожарных, полицейских и работников других экстренных служб нет такой роскоши, как длинные новогодние выходные. Тем более, что на праздниках нагрузка растет. Это подтверждает и последняя статистика от министерства здравоохранения Мурманской области.За эти праздники поступило 17800 нековидных обращений от северян. В том числе 745 наших земляков лечили острую зубную боль, а более 1300 попали в травмпункты.- По среднесуточному показателю это на 21% больше, чем в любой другой день декабря. На праздники мы организовали шесть дополнительных бригад скорой помощи, увеличив их число до 71. Было принято более 10 тысяч вызовов, суммарная нагрузка сутки выросла на четверть по сравнению с декабрем. На 20% больше отработала служба медицины катастроф, было совершено пять вылетов санавиации, - сообщил министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев.Не забывали и про ковидных больных. С 1 по 10 января коронарусом в регионе заболели 2449 человек. В медучреждениях развернуты 1540 ковидных коек, в том числе 136 с ИВЛ и 866 с кислородом. На данный момент свободно более 30%.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСитуация с коронавирусом в Мурманске: число заболевших превысило 19 тысяч человек. Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Мурманской области на 10 января 2021 года (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru