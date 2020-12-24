В июне этого года на турбазе \\"Экостровская\\", что находится под Апатитами, конфликт между 49-летним владельцем места отдыха и гостями заведения чуть не закончился трагедией.По версии следствия, хозяин базы не стал улаживать ситуацию мирно, а вооружился пистолетом и топором, угрожая посетителям. Последние вызвали сотрудников полиции, которым очень повезло остаться невредимыми.- По прибывшему наряду патрульно-постовой службы мужчина открыл огонь из охотничьего карабина. Он сделал несколько выстрелов с расстояния 15-20 метров, один из которых был направлен в сторону полицейских. Тем не менее телесных повреждений никто из присутствовавших на базе отдыха не получил, - сообщила тогда старший помощник руководителя СУ СКР по Мурманской области Алина Александрович.Буйного северянина удалось задержать. На злоумышленника завели уголовное дело по статье 317 УК РФ \\"Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов\\", а позже заключили под стражу.25 декабря дальнейшую судьбу мужчины будут решать в Апатитском городском суде. Известно, что заседание должно было состояться 23 декабря, но его перенесли из-за неявки защитника. Кроме того, судить нарушителя будут уже не по 317 статье УК РФ, а по части 1 статьи 318 УК РФ \\"Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей\\".А потому апатитчанину не грозит пожизненное заключение. Максимум - 5 лет лишения свободы.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЖитель Полярного попал под суд за экстремистскую картинку в «ВКонтакте». Мужчина опубликовал на личной странице рисунок, оскверняющий религию (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru