Житель Мурманска устроил в гараже лабораторию по производству наркотиков

Северянину грозит до двадцати лет лишения свободы. Фото: УМВД России по Мурманской области

Лаборатория по производству наркотиков у жителя Мурманска накрылась медным тазом, ведь оперативным сотрудникам наркоконтроля стало известно о его темных и незаконных делах, которые тот проворачивал в гараже в Первомайском округе.

- Ночью, когда злоумышленник вышел из гаражного бокса, оперативники при силовой поддержке бойцов спецподразделения «Гром» начали задержание. Однако наркоделец попытался скрыться. Тогда сотрудники спецподразделения решили применить табельное оружие - мужчина получил ранение ноги, не представляющее угрозы для жизни и здоровья. После оказания медпомощи с ним были продолжены следственные действия, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

30-летний мурманчанин рассказал полицейским, что формулы для изготовления наркотиков нашел в Интернете, там же закупал производные. При личном досмотре у него обнаружили и забрали свыше 120 граммов вещества, являющегося производным амфетамина.

Во время обыска в гараже нашли химические реагенты, колбы и другие стеклянные емкости, предназначенные для кустарного производства наркотиков, инструкции по производству, полимерные емкости с порошкообразным веществом, бутылки с жидкостью. Кроме того, в подвале гаража местный житель культивировал коноплю.

Мужчине, который сейчас находится под арестом, предъявлено обвинение по части 3 статьи 30, части 4 статьи 228.1 Уголовного кодекса РФ. Ему грозит до двадцати лет лишения свободы. Расследование уголовного дела продолжается.

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