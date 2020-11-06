22-летнего жителя Колы ждет 13 лет колонии за сбыт наркотиков и контрабанду веществ из США

Мужчину ждет долгий срок заключения. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Житель Мурманской области нарвался на очень большие неприятности после торговли запрещенными веществами. Известно, что 22-летний наркодиллер из Колы вместе с сообщниками в декабре 2019 года сбывал в Новороссийске мефедрон и МДМА, а также марихуану и гашишное масло через тайники. Однако после неудавшейся контрабанды из США их продажи накрылись медным тазом.

- Сообщники северянина отправили ему 120 грамм гашишного масла из Калифорнии под видом международного почтового отправления, которое он должен был получить в Новороссийске. Однако, когда в январе 2020 года посылка прибыла в пункт доставки, ее забрали сотрудники правоохранительных органов, - сообщили в прокуратуре Краснодарского края.

На жителя Колы завели уголовные дела по части 4 статьи 228.1 УК РФ "Сбыт наркотических средств в крупном размере" и части 3 статьи 229.1 УК РФ "Контрабанда наркотических средств в крупном размере". Уголовное дело в отношении его соучастников было выделено в отдельное производство.

Суд назначил северянину наказание - 13 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.

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